Põhiseaduskomisjon arutas esmaspäeval veel riigikogus istungit pidades, kuidas ja kas saab komisjonide istungeid eriolukorras korraldada kaugtööna. Siis leiti üksmeelselt, et riigikogu kodu- ja töökorra seadus võimaldab komisjonidel teha kaugtööd.

"Kaugtöö läbiviimine on võimalik, kui on tagatud kõik istungist osavõtu olulised tingimused nagu sõnavõtud, küsimused ja hääletamine," ütles komisjoni esimees Puustusmaa esmaspäeval.

Kaugtöö vormiga oli nõus ka Reformierakonna esimees, põhiseaduskomisjoni asendusliige Kaja Kallas, kelle sõnul ei tohi komisjonide töö katkeda ja kaugtöö vorm on jätkamiseks sobiv.

Sama soovituse – jätkata kaugtööga – tegi põhiseaduskomisjon ka kõigile teistele riigikogu komisjonidele, ütles Puustusmaa teisipäeval ERR-ile.

"See ei riku seadust, see on rakendatav, ja me ise andsime põhiseaduskomisjoni poolt soovituse ka teistele komisjonidele, et kõigi huvides ja hüvanguks on seda võimalust võimalik kasutada ja ei ole vaja sellel teemal karta," lausus ta.

Teisipäevane katsetus tuli põhiseaduskomisjoni jaoks siiski väheke ootamatult. Nimelt teavitas sotsiaaldemokraat Lauri Läänemets esmaspäeva õhtul põhiseaduskomisjoni, et tal on tõusnud väike palavik.

Puustusmaa otsustas ööl vastu teisipäeva, et riskida ei saa ning tuleb katsetada kaugtöö vormi.

"Arvestades olusid – meil on ka signaale selliseid, et komisjoni liikmetega võib olla, aga ei pruugi olla –, siis me leidsime, et me seda komisjoni täna läbi viia ei saa. Võtsime kasutusele meie poolt soovitatud kaugtöömeetodi ja katsetasime võimalusi, mis meil on, kas need töötavad – ja töötavad küll ja me saame seda teha," rääkis Puustusmaa.

Puustusmaa sõnul saab nii tagada, et komisjonide töö ei peatu. "Me ei saa eeldada seda, et negatiivsete signaalide tõttu peaks kogu riik seisma jääma või komisjoni töö seisma jääma. Oleme ise (kõik) läbi kaalunud, et see ei ole seadusega vastuolus," märkis ta.

Kõike kaugtööga teha aga ei saa – teisipäeval jäi aga plaanitud kohtumine peaminister Jüri Ratasega, kes pidi komisjonile selgitama põhiseaduslike õiguste kitsendamise tagamaid eriolukorras. Puustusmaa sõnul tuleb nüüd leida kohtumiseks teine võimalus.

"See on plaanis, tuleb mõnel teisel päeval, näiteks neljapäeval, kui me saame kokkuleppele peaministriga," ütles ta.

Puustusmaa sõnul oli teisipäeval esimene kord, kui riigikogu komisjoni istung toimus nii, et kõik liikmed suhtlesid üksteisega kuvari vahendusel.

"Tuleb tunnistada, et see olukord, kus osa komisjoni liikmeid on kuvariga meiega ühenduses, aga osa komisjoni liikmeid on kohal, seda on ka varem proovitud, aga olukorda, kus kõik komisjoni liikmed on sada protsenti kuvari taga, seda me proovinud ei olnud," ütles Puustusmaa.