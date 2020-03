"Eriolukorras on valitsusel ja peaministril väga suured volitused ja see on õige. Samas tekib eriolukorras ka väga palju küsimusi, mille mõju ühiskonnale on pikaajaline ning kus meie põhiseaduse kohaselt on parlamendil kohustus kaasa rääkida ja lahendused välja töötada," ütles Kaljulaid fraktsioonijuhtidega peetud videokonverentsi järel.

Kaljulaidi sõnul on oluline hoida inimeste tervist, kuid parlamendi töö peab jätkuma ning tuleb töötada sobivate lahenduste juurutamisega, muuhulgas järgmisel nädalal ees ootava riigikogu juhatuse valimise puhuks, edastas presidendi pressiteenistus.

"Me kõik oleme selles olukorras esimest korda ja oluline on võimalikult kiiresti paika panna piirid, milline on eriolukorra juhi roll, milline on parlamendi roll," lisas ta.

Riigipea rõhutas, et see küsimus on seda olulisem, et luuakse pretsedent: "Me sisustame neil päevil parlamendi rolli taolistes olukordades võibolla järgmiseks sajaks aastaks."

Videokohtumisel osalesid Eesti Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Andrei Korobeinik, Isamaa fraktsiooni juht Priit Sibul, Eesti Reformierakonna fraktsiooni juht Kaja Kallas ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni juhil Siim Pohlakul ei olnud võimalik pakutud ajal videoülekandes osaleda, teatas presidendi kantselei.