Lubi rääkis kolmapäevasel pressikonverentsil, et kaubavahetuse puhul on prioriteet, et see ei jääks piiridel seisma, kuna see tõmbaks majanduse täiesti kinni.

Rääkides tarneraskustest ja olukorrast Poola-Leedu piiril, tõdes Lubi, et olukord muutub tundidega.

"Tänahommikune seis on see, et vähemalt Iklas järjekordi enam pole. Kindlalt sai antud esimene signaal piirile ka, et tuleb luua roheline koridor, kus kriitilised kaubad, meditsiinikaubad, toidukaubad saaksid järjekorras ettepoole. See töötas," lausus ta. "Tegelikult veoautojuhtide kohustuslikku kontrolli ei pea enam tegema, mis puudutab nende isikuid. Nii et see on leevendanud oluliselt järjekordade pinget piiridel."

Politsei- ja piirivalveameti integreeritud piirihalduse büroo juht Egert Belitšev selgitas, et piiril kontrollitakse jätkuvalt nii veokijuhtide dokumente, isikusamasust kui ka võimelikke tagaotsimisi.

"Piiriületuse lubamisel fikseeritakse piiriületus infosüsteemis. Erinevalt varasemast ei nõuta alates tänasest piiril enam veokijuhtidelt tervisedeklaratsioonide täitmist. Seda põhjusel, et veokijuhid on eriolukorra juhi korraldusega vabastatud karantiinis olemise kohustusest," lisas ta.

Viljar Lubi sõnul on Poola küsimus endisel päevakorral, kuid selles osas muutub samuti kõik tundidega ja arutletakse alternatiivina ka laevade kasutamist.

"Hetkel me töötame kõigi alternatiividega, kui seda peaks vaja minema, siis me igal juhul peame kaubadeed tagama," rõhutas asekantsler.

Ka politsei muutis sõidukite piiriületust kiiremaks, sest kui veel teisipäeva hommikul sai piiri ületada korraga kahel sõidurahal, siis õhtuks kaasas politsei lisaressurssi ja nüüd käib piiriületus korraga viiel rajal.

Toetuspaketi siht on säilitada töökohad ja tagada firmade likviidsus

Lubi märkis, et ministeerium jälgib majanduse tervise seisu kasvava tähelepanuga ning suurim probleem on turušokist tulenev kiire tulubaasi kaotus. Praegu töötab majandusministeerium leevenduspaketiga, mis oleks kiire ja mõjus.

"Fookus on kahel aspektil: kuidas võimalikult kaua säilitada inimeste töökohti ja teiseks, kuidas tagada ettevõtete likviidsus. Kui tulubaasi, käivet pole, tekib paljudel ettevõtetel probleem oma kohustuste täitmisega," tõdes ta.

Paketil on tõenäoliselt kolm osa: tööturumeetmed, mille detaile töötukassas paika pannakse, likviidsusmeetmed, eelkõige Kredex, mille võimekust tunduvalt kasvatatakse, konsulteerides tihedalt pankade ja finantsasutustega, ning koostöös rahandusministeeriumiga kõik maksuteemasid puudutav.

"Paketi eesmärk on see, et see oleks võimalikult mõjus ja lahendused võimalikult kiiresti rakendatavad," lausus Lubi.

Tema sõnul on ministeerium suhelnud tihedalt ettevõtete ja erialaliitudega ning loodetavasti vastab valmiv pakett suures ulatuses sellele, mida ettevõtted on riigilt küsinud.