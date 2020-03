ERR-ile intervjuu andnud Põlluaas oli resoluutne, välistades võimaluse, et viirusesse nakatunud riigikogu liige võiks tulla Toompea lossi ja olla üks neist, kes valib riigikogu juhatust.

"Kui on tuvastatud, et inimene on nakatunud koroonaviirusesse, siis see inimene peab olema karantiinis ja ei tohi ringi käia. Kui ta seda tahtlikult teeb, siis tegemist on kriminaalkuriteoga. Riigikogu liige ei erine siin kellestki teisest," sõnas Põlluaas "Otse uudistemajast" intervjuusaates. "Jah, riigikogu liige on küll rahva poolt valitud, aga kui ta on haige ja levitab viirust, mille tõttu osad nakatuvad ja mõned võivad ka ära surra, siis sellised inimesed ei tohi ringi liikuda."

Endine õiguskantsler Allar Jõks ei nõustu Põlluaasaga. Tema sõnul ei tohi keegi piirata riigikogu liikme valimisõigust.

"Riigikogus tuleb siis leida turvaline lahendus, kuidas ka nakatunud riigikogu liige saaks osaleda parlamendi esimehe ja aseesimeeste valimistel," ütles Jõks. "Valimisõigust ei saa talt keegi ära võtta, isegi siis mitte, kui tema suhtes oleks algatatud kriminaalmenetlus."

Ka seadus ütleb ühemõtteliselt, et riigikogu liiget ei või takistada tema ülesandeid täitmast.

Riigikogu kolmeliikmeline juhatus valitakse kord aastas. Mullu märtsis alanud Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioonikõnelustel otsustati, et parlamendi spiikri koht kuulub EKRE-le ning sinna sai riigikogu valimistel Harju- ja Raplamaal 7390 häält kogunud Henn Põlluaas. Ta on ka seekord koalitsiooni kandidaat spiikri ametisse ja suure tõenäosusega jätkab. Opositsioon esitab tema vastu sotsiaaldemokraadi Ivari Padari. Riigikogu aseesimehed on Helir-Valdor Seeder Isamaast ja Siim Kallas Reformierakonnast, kes samuti peaksid oma kohtadel jätkama.