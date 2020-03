"Neljapäevaks määratud linnavolikogu istung toimub, aga kõiki algselt päevakorda andud teemasid me arutama ei hakka. Istungi algul ma teen ettepaneku arutada ainult neid küsimusi, mille operatiivne käsitlemine on linna jaoks kriitilise tähtsusega," ütles volikogu esimees Tiit Terik (Keskerakond) ERR-ile.

Muuhulgas jätab volikogu kõrvale linnavalitsuse algatatud ettepaneku piirata alkoholimüügi aega pealinna lõbustusasutustes.

Esmaspäeval laekus volikogule lõbustusasutuste ühenduse Tallinna Meelelahutus pöördumine, milles leiti, et kavandatav piirang kahjustab tõsiselt nende õigusi, see on on radikaalne, küüniline ja isegi ettevõtluse vaenulik. Lisaks leidis ühendus, et piirangud jõustuksid ajal, mis on ettevõtlusele niigi äärmisel ebasoodne ja kahjustaks sellega veelgi rohkem nende äri.

Teriku sõnul selline pöördumine tõesti laekus, kuid arutelu ärajäämine ei ole seotud selles toodud argumentidega.

"Alkoholiüügi piirangute teema ei hakka me arutama seepärast, et eriolukorra tingimustes ei saa istungisaal koguneda kõik saadikud, kes sooviks oma sõna öelda. See teema nõuab tõsiseid poliitilisi arutelusid. Ma pöördume selle diskussiooni juurde tagasi sobivamal ajal, kui istungile saavad tulla kõik seda soovivad saadikud," ütles Terik.

Linnavalitsus kiitis uued ettepanekud alkoholimüügi piirangute kehtestamiseks heaks märtsi alguses ning need peaksid jõustuma tänavu oktoobris. Eelmise aasta novembris Tallinna linnavalitsus juba kiitis samasisulised ettepanekud heaks, kuid hiljem saadeti need täiendamisele ilma, et volikogi oleks jõudnud nende üle hääletada.

Uuendatud alkoholimüügi piirangute ettepaneku kohaselt puudutavad need baaride ja restoranide kõrval ka ööklubisid ja kasiinosid ning vastavalt pakutud piirangutele ei tohiks neis tööpäevadele eelnevatel päevadel alkoholi müüa kella kolmest öösel kuni kuueni hommikul ning kella neljast seitsmeni muudel päevadel. Piirangud ei puudutaks Tallinna reisisadamat ja lennujaama.

Valitsus kinnitas teisipäeval oma erakorralisel istungil alkoholimüügi öise piirangu üle Eesti, laiendades seda poodidelt kõigile toitlustusasutustele. Alates kolmapäevast tohib restoranides, kõrtsides, baarides ja teistes toitlustus- ning majutusasutustes alkoholi müüa kella 10-22-ni. Öine alkoholimüük kella 22-10-ni on eriolukorra lõpuni keelatud.