"Mina toetan seda ja ma arvan, et sellistes küsimustes ikkagi omavalitsustel peaks olema õigus iseseisvalt otsuseid langetada," ütles Aas.

Eelnõu järgi peavad nädala sees peavad pubid-baarid kella kahest ja nädalalõpus kella kolmest lõpetama alkoholi jaemüügi. Ja ööklubid ja kasiinod peavad nädala sees kella kolmest ja nädalalõpus kella neljast lõpetama alkoholi jaemüügi.

Aasa sõnul tund aega varem müügi lõpetamine ettevõtlusele suurt mõju ei avalda. "Ma ei ole küll väga ammu sellisel kellaajal kuskil ööklubis ega baaris olnud, aga ma ei usu, et see käive ka ettevõtetel sellisel kellaajal midagi väga suurt on. Kui siin panna kaalukausile see ettevõtte käive ja inimese tervis, kes sellel ajal veel midagi ostab, või mis temaga võib juhtuda, siis kui ta sealt baaris võib hakata koju minema, siis ma arvan, et see tervis ja kaaskodanike rahu kaalub selle pisikese käibe üles," kommenteeris Aas.

Küsimusele, kas tegemist ei ole ettevõtjate vabaduste piiramisega vastas Aas, et iga vabaduse kaasneb ka kohustus.

"Ei saa olla olukorda, et on ainult vabadus. Ettevõtjatel, kes täna alkoholi müüvad, neil on ka täna teatud piirangud. Alla 18-aastasele ei tohi alkoholi müüa. See on ka teatud mõttes nende ettevõtlusvabaduse piiramine. Ma tõesti siiralt ei usu, et see öine käive on midagi sellist, mis selle ettevõtluse pikali ajaks," sõnas majandusminister.

Aas tõdes, et sellele, kas otsus müügipiirangute kehtestamiseks õige on, annavad hinnangu valijad.