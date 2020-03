Riisalu alkoholimüügi piirangutest: need on väga liberaalsed

Tallinna ettevõtlusvaldkonna abilinnapea Aivar Riisalu ütles, et plaanitavad alkoholimüügi piirangud baarides ja ööklubides on väga liberaalsed ja kellegi ettevõtete majandustegevust arvestatavalt mõjutada ei tohiks.

Saatejuht Marko Reikop küsis, miks liigub linnavalitsus suunas, mis inimestelt vabadusi vähemaks võtab.

"Ega linnavalitsus ei olegi tahtnud nendesse probleemidesse sekkuda. Me oleme sekkunud ainult juhul, kui häda on läinud väga suureks. Tegelikult oli esialgselt menetluses piirangud ainult vanalinnas. Me peame suhtuma ettevõtetesse normaalselt ja linnaelanikesse lugupidavalt. Ja ühel hetkel, kui meil oli vanalinna plaan enam-vähem lukku löödud, siis selgus, et me peaksime seda kõike ettevõtjate enda soovil rakendama tegelikult ühetaoliselt üle linna. Siis tuli see eelnõu jälle tagasi, siis me saatsime ta volikokku ja siis selgus, et me olime sinna sisse pannud, et kasiinodele ja hotelli lobby-baaridele see ei laiene. Ja siis selgus, et see ka ikka ei ole hea mõte," rääkis Riisalu.

Riisalu sõnul on ettevõtjad jagatud kahte kategooriasse. "On pubid ja niinimetatud ööklubid ja kasiinod. Nädala sees peavad pubid kella kahest ja nädalalõpus kella kolmest lõpetama alkoholi jaemüügi, kinni ei pea panema. Ja ööklubid ja kasiinod peavad nädala sees kella kolmest ja nädalalõpus kella neljast lõpetama alkoholi jaemüügi. Ehk tegelikult on ju tegemist väga liberaalsete piirangutega," sõnas Riisalu.

Riisalu rääkis, et üsna lugupeetud ja tuntud turismipiirkonnad on selliseid piiranguid varem rakendanud.

"Mulle ei meeldi piirangud. Mina olen ka liberaalse ettevõtluse poolt. Asi on lihtsalt selles, et mina olen valimiste vahelisel ajal palgatud linnakodanike huvisid esindama. Ja see on nüüd kahe aasta jooksul toimunud debatt linnakodanike, ettevõtjate ja politsei vahel," põhjendas abilinnapea.

"Tänases olukorras oleme me selles samas analüüsis kohtunud erinevate asumite esindajatega, erinevate sotsiaalsete gruppide esindajatega, erinevate ettevõtjatega. Absoluutselt kõiki on kuulatud, kõigiga on arutatud. Ja ettevõtjad lahkusid laua tagant suhteliselt mõistvalt. Nad said aru, et see on vajalik," lisas ta.

"Me oleme reaalselt kalkuleerinud seda, et sisuliselt täna ei ole Tallinnas neid lõbustusasutusi, kelle sisulist tegevust see arvestatavalt mõjutab. Võivad olla mõned üksikud. Ja ma möönan ka minu jaoks suurim küsimuse koht oli, et mis saab nendest natuke kaasaegsematest niiöelda tehnilise muusika klubidest, nemad armastavad peaaegu ööpäevaringselt askeldada. See oli see koht, kus mul tekkis nagu kerge värelus. Aga kahjuks on niimoodi, et ühiskonnas tuleb ühel hetkel kokku leppida," lausus Riisalu.

"Ma olen endiselt seisukohal, et kui ööklubi on kella viieni lahti ja kella neljast seal nädalavahetusel enam alkoholi müüa ei tohi, siis see tegelikult tema majandustegevust arvestatavalt ei tohiks mõjutada," ütles Riisalu.

"Ma olen ise ööklubi pidanud ja julgen öelda, et see, kes seal kell neli oli, siis pigem oli hea, kui ta koju läks," lõpetas Riisalu.