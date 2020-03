Poola on oma piiride kontrolliga läinud kaugemale kui ükski teine Euroopa riik. Nii Leedu-Poola kui ka Saksamaa-Poola piirile on tekkinud suurtest kaubaautodest mitmekümne kilomeetrised ummikud, kus veokijuhid võivad piiriületust oodata päevi ja nii hakkavad venima ka kaubaveod. Olukorra leevendamiseks käivitab Eesti Paldiski-Saksamaa laevaliini.

Poolakad ei ole senini hakkama saanud operatiivse piiriületuse tagamisega. Koroonaviiruse levimise hirmus kontrollitakse kõiki piiriületajaid.

"Eile ausalt öeldes mu autojuht sattus šokiseisundisse, kui kuulis et peab väljuma Eestist kaubaga Saksamaale. Poola piir, see, mis Leedust Poola läheb, seal oli järjekord õhtuks juba 80 kilomeetrit," kommenteeris Asmari Veod juhataja Maret Mitt.

Euroopa riigid on Poolaga suhelnud, et see olukorda parandaks, kuid senini edutult. Otseselt midagi muud ette võtta ei anna.

"See olukord, mis on Poola piiridel, see ei ole normaalne. Poolakatega on ju väga palju suheldud, läbi välisministeeriumi küll põhiliselt, et olukorda parandada, aga paraku elu näitab, et väga palju kasu sellest olnud ei ole," kommenteeris majandusminister Taavi Aas.

Poola probleemi lahenduseks käivitab majandusministeerium koostöös Tallinkiga laevaliini Paldiski ja Saksamaa Sassnitz sadama vahel. Lisaks piletitulule saab Tallink liinilt riiklikku dotatsiooni.

"Laev opereerib kuu aega ja hetkel on hinnatud, et kui laev on täis mõlemas suunas, siis riigi toetus jääb natuke alla miljoni euro, et seda liini töös hoida," kommenteeris Tallinki juht Paavo Nõgene. "Kui on tõesti päevi, kus Eestist ei ole saata Saksamaale või sealt vastu tulemas sadat rekat, mida laev on valmis vastu võtma, siis me oleme kokku leppinud, et me aitame Soomet, et me oleme valmis viima ka Soome rekasid Saksamaale ja tooma sealt tagasi."

Eestist väljub iga päev Saksamaa suunal umbes 80 veokit, seega üle päeva väljuval laeval võiks kliente olla.

"Võib sõita laevaga, kui see nüüd hakkab käima, kui ajad sobivad, see oleks tõesti üks väga hea asi," ütles ka Asmari Vedude juhataja Maret Mitt. "Kui nüüd vältida neid hulle Poola piire, siis me sõidame ennem selle pika maa maha, kui meil seal Poola piiri peal autojuht peab piinlema ja vaevlema ja ehk laevas saab ka süüa."