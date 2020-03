Itaalia teatas 793 uuest koroonaviirusega seotud surmast

Uute nakatumiste arv kerkis 6557 võrra 53 578-ni.

Põhja-Itaalia Lombardia maakonnas ületas koroonasurmade arv 3000 piiri, mis moodustab kaks kolmandikku Itaalia surmajuhtumites.

Reedest alates on Itaalias tuvastatud 1420 surma, mis annab tunnistust, et valitsuse ranged meetmed ei ole soovitud tulemust andnud.

Elu selles 60 miljoni elanikuga riigis on 12. märtsist alates peaaegu seiskunud, avalikud kogunemised on keelatud ja enamik poode suletud.

Rooma tänavatel oli laupäeval rohkesti politseinikke, kes kontrollisid dokumente ja trahvisid neid, kes oli väljas mõjuva põhjuseta.

Tervisejooksjatel on palutud joosta ümber oma majadebloki, pargid ja rannad on suletud ja valitsus valmistub pikendama koolide sulgemist suvekuudeni.

Itaalia statistkast nähtub, et surmajuhtumid on endiselt koondunud riigi jõukamasse põhjaossa, pannes proovile selle maailmaklassi tervishoiusüsteemi.

Märgatavalt parem on olukord vaesemas lõunas. Pealinna Roomast hõlmavas Lazio piirkonnas on COVID-19 tagajärjel surnud 50 inimest, viirusesse nakatunuid on 1190.

Riikliku terviseinstituudi andmeil on koroonaviiruse ohvrite keskmine vanust 78,5 ja nakatunute keskmine vanus 63 eluaastat.

98,8 protsendil surnutest on olnud kaasuvad tervisehädad.

Prantsusmaal kerkis koroonasurmade arv 112 võrra 562-ni

Prantsusmaal on viimase ööpäevaga uue koroonaviiruse tagajärjel surnud 112 inimest , kokku küünib surmajuhtumite arv niid 562-ni, teatas laupäeval tervishoiuministeerium.

Haiglasse on toimetatud 6172 inimest, kelles 1525 on tõsises seisundis.