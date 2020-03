Ümberkorraldusi teinud toidutootjad tulevad praegu toime

Eesti toidutööstus on koroonakriisist põhjustatud turumuutustega hästi hakkama saanud. Kuigi oluliselt on vähenenud koolide ja majutusasutuste tellimused, on kasvanud kauplustes müüdava toidukauba tellimused. Kriisi süvenedes võivad aga toidukaubad kallineda, seda mõjutab ka toiduohutuse tagamiseks vajalike kaitsevahendite hinnatõus.

Nii kodu- kui välisturgudele juustu, võid ja piimapulbrit tootva E-Piima juht Jaanus Murakas ütles ERR-ile, et ettevõte üritab koroonakriisiga hakkama saada lootuses, et töötajad ei haigestu, samas on ka turusituatsioon oluliselt muutunud. Praegu piimatöösturitel tooret jätkub, kuid see võib muutuda, sest paljud piimatootjad kasutavad välistööjõudu.

"Nõudlus jaekaubanduse poolelt on kasvanud, kuid toiduteenuse poole pealt või siis hotellid, restortanid ja laevad, need on ju kõik seisma jäänud," rääkis Murakas.

"Meie mahud sõltuvad tooraine mahust, mida me ostame. Täna farmerid toodavad veel samas koguses piima ja ka meie toodangu kogused on samasugused. Farmeritel on väga suureks probleemiks võõrtööjõu, eelkõige Ukraina tööjõu kättesaadavus. On farme, kus lüpsjad või laudatöötajad on juba sajaprotsendiliselt ukrainlased," selgitas piimatööstur.

"Kui nemad (farmerid – toim.) ikkagi suudavad piimatootmist samamoodi jätkata ja see kriis neid ei löö, siis meie piima tuleb sama mahuga. Ja siis kindlasti kogu oma toote, mis on Eesti turule mõeldud, me suudame ära teha ja seda kindlasti ka Eestisse pakkuda."

Toiduainetööstuse liidu juhataja Sirje Potisepp ütleb, et Eesti toiduainetööstused on praegu keskendunud tootmisele, kuid kõik nad on olnud sunnitud kohanema koroonapuhangust tingitud piirangutega. Samas pole ostupaanikaks mingit põhjust.

"Meie kõige suuremaks probleemiks täna on tarbijate paanilised kokkuostud. Paanikat ei ole vaja tekitada, meil on ettevõtetel ühe-kahe kuu (toorme – toim.) varud olemas. Meil iga päev ettevõtted teevad selle nimel tööd, et jätkuks toorainet, tehakse pakenditellimusi," rääkis Potisepp.

Toiduliidu juht märkis, et eriolukorras on ettevõtted teinud oma sortimendis muudatusi, tõmmatud pigem suured ja laiad valikud kokku ning keskendunud nendele toodetele, mis on enam nõutud ja mille käive on kohati tõusnud kümneid kordi. "Meil on Eestis väga hea omavarustatus põhitoorainetega, me oleme järje peal ja me töötame," kinnitas Potisepp.

Toidutööstuste probleemina tõi Potisepp välja, et neil ei jätku isikukaitsevahendeid.

"Ja kui me need kusagilt saame, siis loomulikult on nende hinnad kordades juba tõusnud.

Aga praegu me toiduainete hinnatõusu ei julgeks küll välja käia. See oht on loomulikult koguaeg olemas, koguaeg, eriti kui nõudlus kasvab."