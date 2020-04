Ettevõtja: koroonakriisis töötuks jäänud maal tööjõupuudust ei lahenda

Eesti põllumajandussektor võõrtööjõuta enam hakkama ei saa, sest terav tööjõukriis on kestnud juba aastakümneid. Põllumajanduse tippjuht Lembit Paal leiab, et probleemi ei aita lahendada ka koroonakriisi ajal tööta jäävate linnainimeste palkamine, sest nüüdisaegne põllumajandus vajab oskustöölisi.

Põllumajandusettevõttes Pajusi ABF on juba mitu aastat ametis neli või viis Ukrainast pärit töölist, kes lüpsavad lehmi ja söödavad loomi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ettevõtte omanik ja juht Lembit Paal ütles, et ukrainlased on väga töökad ja motiveeritud. Võõrtööliste palkamise tingis põllumajanduses valitsev suur tööjõupuudus, sest vajalike oskuste ja teadmistega inimesi kohapealt piimafarmi ja põllule ei leia.

"Esiteks on demograafiline situatsioon seda igati toetanud: maaelanikkond vananeb ja väga-väga paljud on lahkunud ju väljamaale, paljud põllumajandussektoris enne töötanud inimesed töötavad täna Soomes. Ja teiseks, põllumajanduse töö on siiski ääretult raske, see nõuab suurt pühendumist, loomakasvatajatelt ka loomaarmastust," selgitas Paal.

Ka taristu, mis maal elamist soodustaks, on Paali sõnul kadumas - paljudes kohtades puuduvad korralikud teed, suletud on kool, kauplus ja postkontor.

"See on väga palju ka riigi tegemata töö, mis on terava tööjõukriisi põllumajanduses või maal üldse põhjustanud. Tegelikult ootaks pigem samme valitsuse poolt, et neid asju korraldada, mis siia elanikkonda juurde toob. Siis on meil ka lootust, et nende inimeste hulgas leidub inimesi, kes sooviksid põllumajanduses otseselt tööd teha," ütles Paal.

Lembit Paal ei usu, et koroonakriisi tõttu tööta jäävad Eesti inimesed lähevad nüüd massiliselt maale toidutootjale appi.

"Millegi pärast arvatakse, et see põllumehe amet on niivõrd primitiivne, et sellega võib hakkama saada iga kassapidaja, iga treial või kes iganes, kes kuskilt nüüd töökoha kaotuse tõttu vabaks jääb. See on uskumatult primitiivne arusaam tänapäeva kaasaegsest põllumajandusest. Ma siiralt ei usu, et neid soovijaid siia maale tööle tulla üldse on," selgitas Paal.

Tema ei julge mõeldagi, mis saab siis, kui kuri haigus, mille nimegi ta suhu võtta ei julge, peaks tema farmi töötajaid tabama.