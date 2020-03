Mediitsiniekspertide hinnangul on ööpäevaste nakatumiste trend jätkuvalt langev ning võib loota, et Lõuna-Korea on Hiina järel teine riik, kus koroonaviirusepuhang on taandumas, vahendasid ERR-i teleuudised ja Reuters.

Möödunud ööpäevaga tuvastati Lõuna-Koreas 64 uut nakatunut. Kokku on riigis 8961 koroonaviirusesse nakatunut. Viirusesse suri ööpäeva jooksul seitse inimest, mis tõstab haigusesse surnute koguarvu riigis 111-le.

Tegu on juba 12 järjestikuse ööpäevaga, kus nakatunute arv jääb alla saja.

Meditsiiniekspertide sõnul on nüüd oluline ära hoida haiguse tagasitoomine välismaalt.

"Me viime läbi koroonaviiruse diagnoosimisteste kõigile Euroopast saabujaile. Jälgime hoolikalt ka teistest riikidest, sealhulgas USA-st saabujaid, kuigi seal pole nakatumisrisk veel nii kõrge kui Euroopas," kommenteeris Yoon Tae-ho.