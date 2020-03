Soome peaminister Sanna Marin teatas esmaspäeval, et valitsus on tegemas ettevalmistusi piirangute karmistamiseks, näiteks söögi- ja joogikohtade sulgemiseks.

Samuti tunnistas sotsiaaldemokaardist valitsusjuht, et Soome seadused on osutunud kriisiolukorras kiireks tegutsemiseks liiga jäikadeks, vahendas Yle.

"Valitsus on valmis tegutsema kõikide vajalike vahenditega epideemia ohjeldamiseks, tervishoiusüsteemi vastupidavuse kindlustamiseks ja riskirühmade kaitsmiseks. Seadused annavad valitsuse tegutsemisele kitsad raamid ning ettevalmistuseks kulub ka parimal juhul päevi," segitas Marin.

"On selge, et pärast kriisi tuleb täpselt hinnata meie seaduste uuendamise vajadust. Praegu tegutseme tugevas ajahädas nende vahenditega, mis meil on kasutusel. Tahte taha tegevused kinni ei jää," rõhutas ta.

Piirangute võimalikule karmistamisele vihjas juba varem rahandusminister ja Keskerakonna juht Katri Kulmuni.

Hallitus valmistelee rajoituksia yksityisten tilojen kuten ravintoloiden sulkemisen osalta. Myös liikkumisen rajoittaminen on valmistelussa. Lainsäädäntömme on osoittautunut osan toimenpiteiden osalta jäykäksi. — Sanna Marin (@MarinSanna) March 23, 2020