Neli nakatunut on kriitilises seisus

Pärnu haiglas on kolm inimest, neist kahe seisund on stabiilne ja ühel kriitiline. Ida-Tallinna keskhaiglas on kaks inimest, mõlemad on stabiilses seisundis. Põhja-Eesti regionaalhaiglas on kaks inimest, mõlemad kriitilises seisundis. Tartu Ülikooli Kliinikumis on ravil kolm inimest, neist üks on kriitilises seisus intensiivravis. Lääne-Tallinna keskhaiglas viibib praegu seitse inimest, nende kõigi seisund on stabiilne ja nad ei vaja intensiivravi, teatas terviseamet.

Haiglatest on välja kirjutatud seitse inimes

Esmaspäeva hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 352 inimesel, kokku on tehtud 3724 testi. Ööpäevaga laekus 495 testi tulemust, mis on 78 võrra rohkem kui eile.

Ööpäevaga lisandus 26 uut positiivset tulemust, kellest 16 on Saaremaal, viis Harjumaal, neli Võrumaal ja üks Tartumaal.

Vanusegruppide järgi on seis endine: nooremad kui 20-aastased moodustavad vähem kui kuus protsenti ja vanemad kui 60 eluaastat 17 protsenti nakatunutest, teatas amet.