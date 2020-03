Epideemia annab õiguse tohtreid väikehaiglasse tööle saata

Lähiajal võib maakonnahaiglates tekkida probleeme meedikute puudusega, sest osa kohalikke arste on kas haiged või karantiinis, samas külalisarstidele loota ei saa. Nii kutsus Kuressaare haigla nädalavahetusel mandri meedikuid endale appi. Üheks võimalikuks lahenduseks on tohtrite sundsuunamine eriolukorra ajal.

Haiglas peab lisaks avatud erakorralise meditsiini osakonnale olema valves kirurg, günekoloog, intensiivraviarst, selgitas Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane nädalavahetusel Eesti meedikutele tehtud abipalve tagamaid. Ka koroonahaigete raviks loodud eraldi osakond tuli arstidega mehitada ja seda olukorras, kus kolm tohtrit on juba karantiinis.

"Tänase päevaga me oleme personaliga kaetud, aga mida see üleskutse kandis, et terviseamet on teadlikum olukorrast Kuressaares. Kui see hetk tuleb, et me ei leia kuskilt personali ja me tõesti peame terviseameti poole pöörduma, siis nad on selleks rohkem valmis," ütles ravijuht Laane.

Saarlaste olukorda leevendab pisut terviseameti otsus, et erandkorras võivad nad jätkuvalt koroonahaigeid mandrile ravile saata. Nii kadus ära vajadus leida nakkusosakonda personali. Ka on oma valmisolekust saarele appi tulla andnud teada 30 inimest.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai sõnul on mõned ilma enesekaitsevahenditeta Saaremaa tohtrid puutunud kokku koroonapositiivsete haigetega ning on nüüd töölt eemal.

Laane selgitas, et kui arst on kokku puutunud arvatava koroonaviirusega nakatunuga, aga tal ei ole mingeid sümptomeid, siis jätkab ta tööd.

"Me kartantiini teda ei saada, sest meil pole personali, aga kui tal on kas või üks sümptom, siis peab jääma koju," ütles Laane.

Terviseamet on saanud Kuressaare haigla abipalve arstide ja õdede leidmiseks ja esialgu loodetakse vajalikud inimesed leida teiste haiglatega läbi rääkides.

Kui läbirääkimised peaksid luhtuma, siis on terviseametil eriolukorras õigus suunata meedikuid hädas olevasse haiglasse tööle. Ühe võimalusena on kaalutud meditsiinitudengite tööle kutsumist, kuid esialgu seda plaanis pole.

"Me hoiame ikkagi ravikvaliteeti ja standardit nii kaua, kui see on võimalik," toonitas Kadai.

Lihtsam on hädaolukorras arste juurde saada maakonnahaiglatel, mis on võrgustunud mõne suurhaiglaga.

"See arstide ristkasutus praegu toimib ja just pool tundi tagasi ma nägin Hiiumaa haigla nimekirja, mida ta esitab politsei- ja piirivalveametile, et millised arstid pääseksid üle parvlaevaga," rääkis Põhja-Eesti regionaalhaigla juht Agris Peedu.

Kuna plaanilise ravi lõpetamise tõttu eriolukorra ajal on mõned suurhaigla osakonnad suletud, on sealne personal on ootel.

"Kui nüüd Hiiumaal, Raplmaal või Läänemaal läheb abi vaja, siis kas me suudame 100 protsenti palvet täita, see on omaette küsimus, aga seda, et vältimatut abi pakkuda, me peame kindlasti suutma," ütles Peedu.

"Ma arvan, et probleemi ei tohiks tekkida Raplaga, siin on võimekus olemas, sest kilometraažilt on see võrdlemisi lähedal Tallinnale ja me saame kohe patsiendid tuua siia, aga kõige suuremaks riskiks on meil olnud ja on ka praeguses eriolukorras Hiiumaa haigla," lisas ta.

Esialgu pole amet PERH-ile esitanud taotlust arstide saatmiseks saarele, seni on kõige tihedamalt peetud läbirääkimisi kiirabi või meditsiinilise transpordi kasutamise üle. "Me oleme valmis minema näiteks Kuressaarde või Kärdlasse selleks, et tuua ära kriitilised patsiendid," kinnitas Peedu.

Tartu ülikooli kliinikumi juhi Priit Eelmäe sõnul ei ole neil esialgu kavas hakata Tartu arste erakorraliselt tütarhaiglatesse tööle saatma. Kui see palve peaks Võrust, Põlvast või Valgast tulem, siis seda kindlasti kaalutakse.

Esialgu on kokku lepitud, et kui kohapeal ei ole haigla suuteline abi andma, siis saadetakse patsiendid Tartusse. Ka koroonadiagnoosi saanud lõunaeestlasi ravitakse kliinikumis.

Eelmäe sõnul on praeguse epideemia ajal kliinikumi arste isegi vähem haiguslehel kui aasta tagasi samal ajal. Põhja-Eesti regionaalhaigla kaks tohtrit põevad koroonat, 75 on karantiinis.