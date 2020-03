Mobiilioperaator: liikumismustrite jälgimine ei tugine GPS-i andmetel

Mobiilioperaatorid analüüsivad ise inimeste liikumisharjumusi ja edastavad need andmed ilmselt kolmapäeval statistikaametile. Mobiilioperaatorid kinnitavad, et nende andmetest ei selgu, kus telefoniomanik on käinud, sest ametile edastatavad tulemused on üldistatud ja anonüümsed.

Liikumisuuringu eesmärk on statistikaameti peadirektori Mart Mägi sõnul saada ülevaade, kuivõrd on inimesed austanud ühiskondlikku kokkulepet püsida võimalikult palju kodus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõige olulisem selle asja juures on kiirus. Me tegelikult tahame saada võimalikult ruttu adekvaatset pilti, mis on hetkeseis. /.../ Tegemist on anonüümsete andmetega ja statistikaametile tulevad sellest ainult üldistatud tervikpilt, mida ta saab omakorda esitada valitsusele," selgitas Mägi.

Võrguandmetel põhineva analüüsi teostavad mobiilioperaatorid ehk Elisa, Tele2 ja Telia ise.

"Eesti seadused annavad väga selged suunised telekommunikatsiooni operaatoritele. Neid me ka järgime. Need analüüsid või väljundid, mida me praegu ka statistikaametiga teeme, on selgelt anonüümsed ja isiku või ka isiku liikumismustritega ei ole võimalik neid siduda," kinnitas Telia Esti kliendi- ja ärianalüüsi osakonna juhataja Erki Pogoretski.

Analüüs põhineb võrguandmetel, mitte telefonide GPS-ide ehk asukoha määramise süsteemi abil kogutud andmetel.

"Mobiilioperaatorid analüüsivad oma võrgus toimuvat liikumist pidevalt. Teeme seda ju selleks, et aru saada meie võrgu koormusest, arendusvajadustest ja selgelt teeme seda analüüsi anonüümsete andmetega. See tähendab meie jaoks seda, et neid võrguandmeid ei seostata kliendi põhiandmetega. Ja samamoodi me ei järgi ka anonüümstee andmete liikumismustreid pikema aja jooksul," ütles Pogoretski.

Teema avalik arutamine on siiski oluline seetõttu, et küsimus on inimeste põhiõigustes.

"Küsimus on selles, et kriis saab läbi ja sellel hetkel peaksime me suutma need õigused taastada. Kui näiteks liikumispiirangu taastamine on väga lihtne ja lihtsalt lubatakse inimesed kodust välja, tööle, tuttavate juurde, lapsed lasteaeda, siis andmetega on olukord keerulisem. Kui andmed on välja antud, siis pärast kriisi lõppu andmed tagasi küsida on keeruline ülesanne," selgitas Cybernetica AS-i infoturbe süsteemide osakonna juhataja Dan Bogdanov.

Statistikaamet loodab operaatoritelt saada koondandmed kolmapäeval ning lootus on, et nii valitsuse kui ka üldsuseni jõuavad need juba käesoleva nädala jooksul.

"Me tegelikult loodame, et saame anda nii Vabariigi Valitsusele kui ka avalikkusele pildi, kui palju liikuvus on võrreldes eriolukorra algse staadiumiga vähenenud. See annab kinnitust, et meie ühiskondlikku kokkulepet järgitakse. Kui seda järgitakse, siis teatud ajahetkel, kui viroloogid on teinud oma töö, saab otsustada, kuidas ja kuna meetmeid omakorda saab pehmendada," sõnas Mart Mägi.