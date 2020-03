Merits: piirangute mõte on nende järgimine

"Piirangute mõte ei ole nende kehtestamine, piirangute mõte on nende järgimine," ütles ta.

"Inimeste omavahelised kontaktid - see on ainus reaalne viis, kuidas viirus saab levida. Ja kõik kohad, kus sellised kontaktid aset leiavad, on suuremal või väiksemal määral riskikohad," sõnas Merits.

Merits rõhutas, et praeguses olukorras on inimestel vaja väga selgeid juhiseid ja väga selget arusaamist sellest, et me kõik vastutame selle eest, et viirus ei pääseks levima.

Meritsa sõnul aitavad valitsuse kehtestatud meetmed viiruse levikut vältida.