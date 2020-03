Isamaa fraktsiooni liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits esitas kolmapäeval riigikogu istungi algul menetlusse kõrgemate riigiteenijate ametipalga seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega erakond soovib saada vahendi eesoleva palgatõusu peatamiseks.

"Seaduse eesmärk on laiendada võimalusi kõikide kõrgemate riigiteenijate ametipalkade koefitsientide vähendamiseks olukorras, kus riigieelarvelisi vahendeid on vaja kasutada selleks, et tagada riigi toimimine eriolukorras," ütles Ladõnskaja-Kubits eelnõu üle andes.

Tema sõnul töötas ta eelnõud koostades läbi nii praegu kehtiva seaduse, riigikogu liikmete töötasu käsitleva põhiseaduse paragrahvi 75 ning ka kohtuotsuse aastast 2009. "Ma arvan, et praeguse eelnõuga saab praeguse olukorra ja niinimetatud riigimeeste palgad viia kooskõlla," märkis ta.

Riigikogu aseesimees, Isamaa erakonna juht Helir-Valdor Seeder ütles kolmapäeval, et tutvustas algatust kolmapäeval ka riigikogu vanematekogus.

Ta märkis, et eelmise kriisi ajal ei olnud see seadusandlikult võimalik, kuna põhiseadus sätestab, et riigikogu ei saa samale koosseisule palka muuta. "Eelmine kord, kui mindi palka vähendama, siis president ei kuulutanud seda välja ja riigikohus jäi seisukohale, et parlament ei saa samal koosseisul palka vähendada," tõdes Seeder, viidates eelmisele majanduskriisile.

"Me tahaksime praegu anda menetlusse eelnõu, mis seda olukorda muudaks - et parlament saaks ka eriolukorras iseeendale palka muuta ehk siis ka vähendada. Mina ei julge täna öelda, kas see algatus osutub põhiseadusega kooskõlas olevaks või mitte. Aga vähemalt algatus ja ettepanek on tehtud ja ma loodan, et teised fraktsioonid tulevad sellega kaasa," rääkis Seeder ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast" usutluses Indrek Kiislerile.

"Eelnõu annab parlamendile selle võimaluse ja siis me saaksime tulla koefitsientide juurde ja teha seda kasvõi tagasiulatuvalt, kui vajadus ja kokkulepe on. Aga kõigepealt on vaja selgeks vaielda see, kas meil see õigus tekib," rääkis ta.

Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusega muudetakse iga aasta 1. aprillil riigiteenijate palkasid lähtuvalt elukalliduse tõusust.

"Rahvaesindajad peavad olema solidaarsed oma rahvaga, mitte ainult heas, vaid ka halvas. Viimase nädala jooksul olen paljudega teist suhelnud erinevatest fraktsioonidest ja valitsusest ning loodan, et te ei ütle sellele talupojamõistusele ei, vaid mõtleme koos, kui selle seadusega saab vastata: jah, teeme ära. Ja selle seaduseelnõu algatajateks on kolm fraktsiooni: Isamaa, Keskerakond ja EKRE," ütles Ladõnskaja-Kubits kolmapäeval riigikogus.