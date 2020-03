Riik tellis Hiinast 7,6 miljonit maski ja muid kaitsevahendeid

Lepingu Hiina ettevõttega sõlmis neljapäeva pärastlõunal riigihalduse minister Jaak Aab.

Tehtud tellimus on suuremahuline, sest sisaldab nii haiglate, hooldekodude, päästeameti, politsei- ja piirivalveameti ning teiste ametkondade vajadusi, teatas ministeerium.

"Ainuüksi kaitsemaske tellisime 7,6 miljonit. Tellimusele lisandusid ka kindad, kaitseülikonnad, kaitseprillid ja teised kaitsevahendid," ütles Aab.

Aabi sõnul on isikukaitsevahendite tarnijaid otsitud juba mõnda aega, kuid üksikud ettevõtted suudavad pakkuda piisavas koguses mõistliku hinnaga sertifitseeritud kaupa.

Tarnija leiti rahandusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, välisministeeriumi ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) koostöö tulemusena, teatas rahandusministeerium.

Tellimus valmib 10 kuni 20 päevaga, kuid on tõenäosus esimene osa tarnest saada ka varem. Ministri sõnul on töös ka teisi väiksema mahuga tellimusi, et tagada kriitilised kaitsevahendid enne Hiina tarne saabumist.

"Riskide hajutamiseks üritavad haiglad ja ministeeriumid hankida kaitsevahendeid erinevatelt pakkujatelt. Väiksemad kogused on juba kohale jõudnud ja laiali jaotatud," ütles Aab.

Samal ajal töötab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Eesti ettevõtjatega, kes on pakkunud oma abi ja võimelised käivitama erinevate kaitsevahendite tootmise.