Saaremaa hooldekodu Südamekodu kahe elaniku koroonaviiruse analüüs osutus positiivseks, teatas terviseamet. Mõlemad hooldekodu elanikud paigutati kolmapäeval õhtul Kuressaare haiglasse ravile, nende seisund on stabiilne ning nad on arstide järelevalve all.

Terviseameti lääne regionaalosakonna juht Kadri Juhkami sõnul võetakse proove nakatanutega kokku puutunud elanikelt ja töötajatelt ning rakendatakse vajalikke täiendavaid ohutusmeetmeid.

"Oleme hooldekoduga pidevas kontaktis ning tegeleme kontaktsete väljaselgitamisega," ütles Juhkam. Tema sõnul hooldekodu ruumid puhastatakse ning testitulemuste selgumiseni on elanike liikumine hooldekodu siseruumides piiratud.

Hooldekodus on praegu 40 elanikku. Positiivse proovi andnud hoolealustest üks on Südamekodu juhataja Piret Piheli sõnul 89-aastane ja teine 84-aastane.

Kuula ERR-i intervjuud Piret Piheliga.

"Terviseameti soovituste kohaselt asusime ise oma elanikke ja töötajaid testima. Kõik töötajate proovid on olnud seni negatiivsed. Ühel elanikul olid haigusetunnused ning palusime testida ka täiendavalt kahte elanikku, kes temaga kokku puutusid," ütles Saaremaa Südamekodu juhataja Piret Pihel.

"Praeguseks on teada, et kahe inimese puhul, kel proovi võtmise ajal polnud nähtavaid haigustunnuseid, on proovi tulemus osutunud paraku positiivseks. Panime maja isolatsiooni juba ülemöödunud nädalal ning oleme üritanud teha parima, et kaitsta oma elanikke ja töötajaid, kasutades isikukaitsevahendeid nii palju kui võimalik," rääkis Pihel.

Piheli sõnul on hooldekodu erinevad korrused tsoneeritud ja praegu on soovitatud kõigil elanikel olla tubades, et kontaktide arv oleks minimaalne. "Koostöös terviseameti, sotsiaalkindlustusametiga ja Saaremaa vallaga teeme oma parima, et hoida olukord stabiilsena," lisas Pihel.

Pihel märkis, et hooldekodu on võtnud ühendust vabatahtlikega, kes töötajate haigestumise korral oleksid valmis abistama. Praeguseks aga vabatahtlike abi kasutada pole vaja olnud.

Terviseamet on koroonaviiruse puhangu tõttu rangelt keelanud külastused hooldekodudesse, sest see seab ohtu hoolealuste tervise.

"Samuti tuleb lähinädalatel vältida hooldekodu elanike liikumist hooldekodude vahel ning hoiduda uute elanike vastu võtmisest. Hooldusvajadusega eakate puhul tuleb pöörduda elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole vajalike kodus osutatavate teenuste saamiseks," märkis amet.

Terviseamet, sotsiaalministeerium ja sotsiaalkindlustusamet on välja töötanud juhise, kuidas käituda nakkuskahtlusega kliendi või töötajaga hoolekandeasutuses. Juhis on saadetud kõikidele hoolekandeasutustele. Sotsiaalkindlusamet on hooldekodudega pidevas kontaktis ja valmis juhtumipõhiselt olukorrale reageerima.

Viimastel nädalatel on sotsiaalkindlustusamet koostöös terviseametiga aktiivselt tegelenud hooldekodude teavitamisega ja selgitamisega, et hügieeninõuete järgimine on nakatumise ennetamisel määrava tähtsusega. Iga teenuseosutaja vastutus on tagada, et kõik soovitused ja meetmed oleksid maksimaalselt rakendatud.

Vallavalitsus kutsus vabatahtlikke hooldekodudesse appi

Ajalehe Saarte Hääl käsutuses on Saaremaa vallavalitsuses koostatud ja eelmise nädala lõpul allasutustele saadetud kiri. Juba laupäeva keskpäevaks nõuti selles infot võimalike vabatahtlike kohta, keda saata appi töökäte põuda sattunud hooldekodudele - täpsemalt olid abi palunud vallale kuuluv hooldekodu Saaremaa Valss Kuressaares ja Upal asuv eraettevõtte Südamekodu.

"Oleme huvitatud avatud meelega ja sõbralikest inimestest, kes saaksid tulla appi kliente söötma, riidesse panema, voodeid tegema, söögisaali juhatama / viima, ajalehti ette lugema, ilusa ilmaga sisehoovis aega viitma, koos laulma ja muud sellist," kutsus üles Saaremaa Valsi juhataja Heli Kaer.

Üks vallavalitsuselt kirja saanud inimestest ütles Saarte Häälele, et selle toon ja sisu pani teda õhku ahmima. Terveid inimesi teatavasti koroonaviiruse osas ei testita ja nende tervislik seisund ei pruugi kuni kahenädalase peiteperioodi ajal muutuda, kirjutab Saarte Hääl.