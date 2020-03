Lockheed Martini satelliit AEHF satelliit saadeti Atlas V551 raketi pardal teele Canaverali neeme kosmosekeskusest Floridas kell 16:18.

AEHF-6 satelliit on Lockheed Martini seda tüüpi satelliitide võrgustikus kuues ja viimane ning jõuab reede hommikul orbiidile.

Eelmised viis satelliiti toimetati orbiidile aastatel 2010-2019.

Valge Maja teatas uute kosmosejõudude loomisest mullu detsembris.

President Donald Trump ütles tookord, et kosmos saab maailma kõige uuemaks lahingutandriks.

The newly established Space Force launched its first national security satellite from Cape Canaveral on Thursday. https://t.co/HnJyvnTbsP pic.twitter.com/nvhQ3iQP3Y