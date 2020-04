"Täna oleme optimistlikud, et kui need otsused peaksid saama lähiajal kinnitatud valitsuses ja parlamendis, siis ühendameti alustamine peaks olema võimalik veel järgmise aasta 1. jaanuaril," ütes Sauk kolmapäeval peetud pressikonverentsil.

Tema sõnul on plaani arutatud juba aastaid ning tänavu veebruaris maanteeameti, veeteede ameti, lennuameti ning järelevalvetegevuste osas ka tehnilise järelelvalve ja tarbijakaitse ameti osalusel koostatud analüüside põhjal soovitati liita kolm esmalt nimetatud ametit.

"Töörühmad vormistasid oma analüüside tulemused veebruari alguses ja sellest tekkis ettepanek, et esimeses etapis oleks mõistlik liita maanteeamet, veeteede amet ja lennuamet," ütles Sauk.

Tema sõnul oleks uue ühendameti eesmärk transpordiliikide ülene investeeringute kavandamine, haldamine, juhtimine, efektiivsem rendihaldus ning kättesaadavate ja kvaliteetsete avalike teenuste pakkumine.

Sauk rääkis, et teema käsitleti valitsuskabinetis 12. märtsil, aga eriolukorra tõttu lükati see mõned nädalad edasi. "Korraks on valitsus seda arutanud, aga ei ole veel kokkuleppeni jõudnud. Aga me loodame ikkagi, et lähiajal need otsused saavad tehtud ja tulevikus me võiksime rääkida kas liikuvus- või transpordiameti vaates kõigi Eesti transpordiliikide ülesest planeerimis- ja juhtimistegevustest," lisas maanteeameti juht.