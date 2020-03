Saaremaa Südamekodu hooldekodus liikvele läinud koroonaviiruse tuvastamise järel lubas valitsus karmistada reegleid hooldusasutustele, et hoida ära neis ära haiguspuhanguid. Sotsiaalkindlustusameti sõnul tähendas see hooldekodudele hügieeninõuete järgimise meeldetuletust.

Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakonna juht Raivo Sults ütles, et hooldekodud on viimastel nädalatel aktiivselt nende fookuses olnud.

"Oleme viimastel nädalatel aktiivselt tegelenud hooldekodude teavitamisega ja selgitamisega, et hügieeninõuete järgimine on nakatumise ennetamisel määrava tähtsusega. Sotsiaalkindlustusamet on saatnud seoses koroonaviirusega kõikidele hooldekodudele regulaarselt infot – käitumisjuhiseid," selgitas Sults kasutusele võetud meetmeid. "Iga teenuseosutaja vastutus on tagada, et kõik soovitused ja meetmed oleksid maksimaalselt rakendatud."

Ta lisas, et terviseamet, sotsiaalministeerium ja sotsiaalkindlustusamet on välja töötanud ka juhise, kuidas käituda nakkuskahtlusega kliendi või töötajaga hoolekandeasutuses, mis on saadetud kõigile hoolekandeasutustele.

"Sotsiaalkindlusamet on hooldekodudega pidevas kontaktis ja valmis juhtumipõhiselt olukorrale reageerima," kinnitas ta.

Südamekodus juba neli nakatunut

Saaremaal Kuressaare lähedal asuvas eraõiguslikus Südamekodu hooldekodus avastati esimesed kaks koroonaviirusesse nakatunud elanikku selle nädala alguses. Reedeks oli tuvastatud nakatunute arv tõusnud juba neljani.

Südamekodus korraldati nädala keskel elanike laustestimine, selle tulemused pole veel teada.

Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga kehtib sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes külastuskeeld, mis kehtib esialgu 1. maini, kui valitsus ei otsusta teisiti.