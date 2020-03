Saaremaa vald rajab kriisikodu hooldekodudes haigestunutele

Sellise ettepaneku tegi Saaremaa kriisikomisjonile Südamekodu ise ning komisjon oli sellega nõus.

Kriisikoduna kasutatakse Südamekodu Upal asuvat maja.

Kriisikomisjon võttis pühapäeval üle ka Südamekodu majja rajatava Saaremaa kriisikodu juhtimise eriolukorra ajaks.

Komisjoni ülesandel tegeleb nüüd kõigi Saaremaa vallas asuvate hooldekodude tegevuse korraldamisega vallavalitsus. See võimaldab eriolukorras eakate eest hoolitsemisel tervikuna parimaid lahendusi.

Pühapäeval sõlmisid Saaremaa vallavalitsus ja Saaremaa Südamekodu ka kirjaliku kokkuleppe.

Kriisikomisjoni esimehe, vallavanema Madis Kallase sõnul on praeguses olukorras väga tähtis kiire otsustamine ja tegutsemine. "Oleme väga tänulikud Südamekodule koostöö eest, mis aitab eakate saarlaste eest kriisiolukorras võimalikult hästi hoolt kanda," ütles Kallas.

Vallavanem lisas, et see on suurepärane näide kogukondlikust lähenemisest, mille puhul on esmatähtsad inimesed, mitte hooldekodu omandivorm.

Südamekodu juhatuse liige Martin Kukk kinnitas, et Saaremaa Südamekodu annab kõik oma praegused ressursid kriisi ületamiseks valla kriisikomisjoni käsutusse. "Täiendav abi nii Saaremaa Südamekodus kui ka teistes hooldekodudes elavate inimeste elu ja tervise kaitseks, eriti meditsiinipersonali osas on hädavajalik," lisas Kukk.

Kallas ja Kukk kinnitasid, et nakkuse edasise leviku takistamiseks peetakse Saaremaa Südamekodusse uute inimeste viimisel ülirangelt kinni reeglist, et koroonaviiruse kandjad ja nakatumata inimesed ei tohi omavahel kokku puutuda.