Video: sotsiaalminister selgitas uusi piiranguid Saaremaal ja Muhus

Pühapäeva keskpäeval peetud pressikonverentsil räägiti koroonaviiruse levikust Eestist ning Saaremaa ja Muhu saare olukorrast, sotsiaalminister loetles ka täpsemalt, millised on Saaremaal ja Muhus kehtestatud uued piirangud.

Pressikonverentsil olid kohal sotsiaalminister Tanel Kiik ja sotsiaalministeeriumi kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste ja -toetuste poliitika juht Triin Raag.

Minister Kiik loetles uuesti Saaremaal kehtima hakanud piirangud:

- kinni lähevad eluks mittevajalikud teenused nagu ilu- ja juuksuriteenused, kohapeal toitlustamine ehk restoranid ja muud toitlustusasutused, samas jääb alles todu kojutellimise võimalus;

- tööle jäävad toidupoed, apteegid, pangakontorid - inimestele ja ühiskonna toimimiseks hädavajalikud teenused ja asutused;

- edaspidi on kohustuslik järgida mitte ainult 2+2 põhimõtet, vaid järgida ka reeglit, et kodunt väljumisel peab olema väga vajalik ja selge eesmärk ehk et võib käia toidupoes, apteegis, arsti juures, lapsi lasteaeda toomas-viimas, eakate eest hoolitsemas, perega või kahekesi sportimas;

- kõikvõimalikud välditavad üritused ja liikumised tuleb ära jätta. Seega ei ole enam lubatud ei Saaremaa vallas ega ka Muhu vallas käia niisama tänaval sõpradega kohtumas, ilma eesmärgita vastastikku külas, ei ole lubatud minna pidudele, üritustele.

"Hetkeseisuga vähemalt kaks nädalat tuleb neid reegleid järgida, tuleb anda endast parim, et koha peal maksimaalselt viiruse levikut tõkestada," rääkis Kiik.

"Valitsus hindab nende meetmete pikendamise vajadust pärast kahenädalase perioodi möödumist. Ja nende nõuete täitmist hakkab koha peal kontrollima eeskätt politsei- ja piirivalveamet koostöös teiste riigiasutustega," lisas sotsiaalminister.

Vaata ka täispikka pressikonverentsi: