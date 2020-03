"Eelmisel nädalal Hiina ettevõttele tehtud suurtellimuse kogumaksumus on 11,4 miljonit dollarit (10,4 miljonit eurot). Sellega hangime 7,6 miljonit kaitsemaski, lepingus on ka suurtes kogustes kindaid, kaitseülikondi, kaitseprille ja teisi kaitsevahendeid. Kokku kogu riigi ühe kuu vajadus," ütles Aab pressiesindaja vahendusel ERR-ile.

Tema sõnul peaks see tellimus valmima 10-20 päevaga, kuid on tõenäosus, et esimene osa tarnest õnnestub saada ka varem. "Täna on tootja teatanud, et esimene osa on tõenäoliselt valmis reedeks. Siis korraldame selle transpordi Eestisse," märkis Aab.

PERH-i juhatuse esimees Agris Peedu rääkis ERR-ile, et neil on sõlmitud lepinguid kümne miljoni euro mahus.

"Meil on tänaseks päevaks Regionaalhaigla poolt sõlmitud isikukaitsevahendite lepinguid rohkem kümne miljoni euro eest. Ja nüüd me ootamegi, et need lepingud ennast nii-öelda täidaksid, ehk siis tarned jõuaksid kohale," ütles Peedu. "Väiksemates kogustes liigub kaupa kogu aeg, aga nii-öelda rahu mõttes ootame väga-väga suurtarneid," lisas PERH-i juht.

Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppel ütles esmaspäeval ERR-ile, et PERH-i tellimus võiks Eestisse jõuda juba kolmapäeval.

Ka Aab rääkis, et suurtarne kõrval on töös ka väiksemaid tellimusi.

"Lisaks suuremale tarnelepingule Hiina ettevõtjaga on meil töös mitu tellimust, sõlmitud kolm lepingut ja töös veel mitu lepingut. Nendes lepingutes on põhimõte, et maksame siis, kui kaup kohal ja kontrollitud," ütles Aab, kes vastutab kaitevahendite hankimise eest kõigile tervishoiusüsteemist välja jäävatele riigi ja kohalike omavalitsuste asutustele.

Ministri sõnul on PERH-i suurhankest broneeritud ka riigile keskselt 2,7 miljoni euro eest kaitsevahendeid.

"Ootame tarneid sel nädalal, täpset nädalapäeva ei ole võimalik eriolukorra iseärasuste tõttu prognoosida," tõdes minister.