Rimi avab aprillist kojukandeteenuse

Toidukaupluste e-poodide käive on viimastel nädalatel hüppeliselt kasvanud. Nõudlus on sedavõrd suur, et kauplustel on raskusi klientide teenindamisega, mistõttu palgatakse uusi töötajaid. Aprillis avab kojukandeteenuse ka Rimi. Praegu on Rimi suurematest kettidest ainus, kes seda teenust ei paku.

Rimi plaanis käivitada e-poe mai lõpus, kuid nüüd püütakse seda teha juba aprilli keskel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me alustame juba kolmapäevast oma töötajatele mõeldud testidega ja juba paari nädala jooksul kutsume esimesed kliendigrupid reaalselt seda poodi testima. Nii et kohe-kohe on see turule tulemas," ütles Rimi Eesti tegevjuht Vaido Padumäe.

Koos sellega läheb käima ka drive-in teenus, kus ettetellitud kaup otse autosse tuuakse.

"See on uudne teenus Eesti turul, sa ei pea isegi autost välja tulema, saad mobiiliga end identifitseerida, sulle tõstetakse tellimus auto pagasnikusse, selline mugav drive in lahendus, kus saad oma tellimuse kätte," rääkis Padumäe.

Rimi värbab uue teenuse juurutamiseks lisatööjõudu, ent Padumäe ei osanud veel öelda, kui palju.

Barbora käive on kasvanud kaks korda

Maxima Grupi e-poe Barbora käive on kasvanud viimasel paaril nädalal kaks korda, kuid nõudlus on tegelikult kaugelt suurem ning praegu ei suudeta seda lihtsalt täita.

"Meie nõudlus kasvas 20 korda. Kui me avame uue tarne, siis meie kliendid ostavad seda 20 minuti jooksul. Meil väga suur nõudlus praegu. Et seda tagada, me oleme värvanud palju inimesi, plaanis aprillis värvata juurde 150 inimest, et tagada kasvanud nõudmine," lausus Deniss Osman.

Prisma on palganud Viru hotelli töötajaid

Kordades on kasvanud ka E-Prisma tellimuste hulk ning täna töötab E-Prisma ööpäevaringselt, tellimuste komplekteerijad töötavad ka öövahetustes.

"Oleme kaasanud nii renditööjõudu kui ka Prisma Peremarketiga samasse gruppi kuuluva Viru hotelli töötajaid, kes on seda soovinud, kes on praegu jäänud ilma rakenduseta Viru hotellis," rääkis Prisma kommunikatsioonijuht Ivo Rull.