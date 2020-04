Kaugõppes toimuvate lastetrennide arved tekitavad osas vanemaist pahameelt

Kuni Eestis kehtib koroonaviiruse leviku tõkestamiseks eriolukord, ei toimu tavapärasel moel ka laste treeningud, vaid spordikoolidki on üle läinud kaugõppele. Aprilli alguses hakkasid lapsevanemate postkastidesse potsatama trenniarved ja seepeale lõid treeningrühmade meililistid ja sotsiaalmeediagrupid kihama, kuna nii mõnigi ei mõista, miks tuleb treeningute eest tasumist jätkata.

Oliver Liidemann, kelle laps käib FC Levadia jalgpallikoolis, rääkis ERR-ile, et trenni kuutasu langetati eriolukorra ajaks 50 eurolt 35 eurole.

"Probleemi tekitas nii minus kui paljudes teistes lapsevanemates see, kuidas nad raha küsisid - et seda on vaja treeneritasudeks ja kui te ei maksa, alandame treenerite palku," rääkis ta.

Liidemanni sõnul saab ta aru, et klubidel on raske olukord ja nad otsivad toimetulekuks võimalusi. Siis aga võinukski Levadia tema hinnangul ausalt paluda, et lapsevanemad klubi toetaksid ja et välja öelda, et üks osa sellest läheb näiteks palkadeks, teine osa klubi käigushoidmiseks ja kolmas osa meistriklubi jaoks, selle asemel, et vanemaid fakti ette panna ja treenerite palkade alandamise argumenti kasutada.

"Näengi, et nahaalselt minnakse lapsevanema rahakoti kallale, et maksa 35 eurot ja kõik," oli ta rahulolematu. "Lapsevanemad pole sponsorid klubisüsteemi ülalpidamiseks. Nad võivad toetada, kui seda küsite, aga olge palun ausad, milleks teil seda vaja on, kui treenerid istuvad kodus - kolme nädala peale saadeti üks videotreening mängijatele ja üks väravavahtidele. Mõni teine klubi saadab mitu korda päevas videoid."

Ta märkis, et on muidu Levadia trenniga rahul ja tema laps on seal õnnelik, aga lapsevanemad oleksid mõistvamad, kui klubi suhtleks nendega ausalt ja otsekoheselt.

Ainult pearaha abil klubid toime ei tule

FC Levadia pressiesindaja ja jalgpallikooli tegevjuht Indrek Petersoo ütles, et pole tõsi, nagu oleks lapsevanemad pandud valiku ette, et kui nad arvet ära ei maksa, vähendatakse treenerite palku. Töötasu pole praegu vähendatud ühelgi treeneril.

"Koondis saatis välja arved 70 protsendi ulatuses tavapärasest. See protsent vanuserühmade lõikes natuke erineb, aga olulise osa arvestasime maha ja tegelikkuses on treenerite palgakärped võimalikud lähikuudel, kui eriolukord ära ei lõpe," lausus ta.

Praegu toimuvad treeningud Petersoo sõnul kaugõppes - noormängijatele on saadetud treeningplaanid, mille järgi nad tööd teevad. Selge on aga see, et jalgpall on meeskonnamäng ja niisugune lahendus on hädapärane, tõdes ta.

FC Levadial on kaks organisatsiooni, kool ja klubi, millest esimene tegeleb noortetöö ja teine esindusmeeskonna tegevusega. Praegune kriis on löök mõlemale. Petersoo sõnul on osa klubi tulusid kadumas, mängud ei käi ja teadmatust on väga palju.

Ta pidas arusaadavaks ka lapsevanemate muret, aga kui küsitakse, miks peab individuaalselt kodus treenides edasi treeningtasu maksma, siis Petersoo sõnul peab arvestama, et ka see kriis lõpeb kunagi ja kui võistkonnad jätkavad, peavad ka treenerid selleks ajaks olemas olema. Ainult Tallinna pearahade ja muude toetuste abil ei suuda klubi aga toime tulla.

"Treeneriteta ei saa ei klubi ega võistkond sellisel moel tegevusega edasi minna. Kärbe treeningtasude osas on parim, millega välja saime tulla, aga mis saab mais ja edaspidi, on küsimärk kõigi jaoks," tõdes ta. "Üritame lapsevanemaid mõista ja tuleme vastu. Andsime lapsevanematele teada, et kui kellelegi on mure õppemaksu maksmisega kas töökaotuse tõttu või ei pea ta seda õigeks, on võimalik kooli poole pöörduda ja lapsevanemale arveid ei väljastata. Oleme väga vastutulelikud ja katsume olukorda adekvaatselt hinnata."

Mõnes spordikoolis on töökoormus isegi kasvanud

Ka jalgpalliklubi FC Flora teeb aprilli ja maikuu trennide maksumuselt vähemalt 30 protsenti soodustust. Eriolukorra ajal toimuvad treeningud individuaalse treeningplaani alusel

"Liikmemaksud moodustavad jalgpalliklubis olulise tuluosa ning et klubi jätkusuutlikust tagada, jätkame soodustust rakendades liikmemaksu küsimist," ütles FC Flora noortetöö juht Taavi Trasberg.

Ta märkis, et liikmemaksudest kaetakse jalgpalliklubi tööjõukulud, sealhulgas treenerite palgad. Kui liikmemaksud peaksid kaduma, oleks keeruline klubi jätkusuutlikkust tagada ning sellisel juhul tuleks kindlasti hakata palku kärpima ja vajadusel ka töötajaid koondama. See on aga viimane samm, sest pärast oleks raske uuesti alustada.

Erkki Noole kergejõustikukool läks distantsõppele üle juba 13. märtsist ja mõni päev hiljem saadeti kõigile vanusegruppidele edasi eakohased treeningplaanid, mida iga nädala alguses uuendatakse. Lisaks on treenerid teinud videotreeninguid ning käima on lükatud kaugjuhendamise teel toimuvaid võistlusi, näiteks lihasharjutuste osas, kus saavad osaleda ka lapsevanemad.

"Kokkuvõttes läheb meie töö väga suure auruga edasi, mingit töökatkestust ei ole olnud. Treenerid on kogu aeg lastega kontaktis, juhendavad neid, kes vajavad nõu, ja loomulikult oleme avatud lapsevanemate küsimustele. Oleme saanud väga head tagasisidet, kõik toimib. Iseasi, kui kaua, sest mida aeg edasi, seda keerulisemaks läheb noorema vanusegrupi lastel, kes ei jaksa päris iseseisvalt kõiki treeninguid läbi viia ja ka lapsevanemate koormus on seoses koolide koduõppega kasvanud," tõdes kergejõustikukooli juhataja Kadri Kivine.

Tema sõnul on nende kool otsustanud jätkata treeneritele täistöötasu maksmist, sest hindab neid kõrgelt, aga kuidas see võimalikuks osutub, näitab aeg. Ta leidis, et treenerite tööd võib võrrelda kaugõppe korras tunde andvate üldhariduskoolide õpetajate omaga.

Kergejõustikukoolis on Kivise hinnangul mõnes osas töökoormus isegi kasvanud, kuid sellest hoolimata ei tahtnud nad lapsevanemailt täismahus õppemaksu küsida ja läksid üle kohatasule, mis tähendas õppemaksu vähendamist 70-80 protsendi võrra. Eelkooliealiste laste puhul, kes iseseisvalt treenida ei suuda, otsustas kool sel kuul õppemaksuarved üldse esitamata jätta.

"Oleme ka arved välja saatnud ja saanud enda jaoks üllatavat tagasisidet, mida ei osanud oodata - väga paljud lapsevanemad on pöördunud otse meie poole ja soovinud jätkata kooli tegevuse toetamist täistasu maksmisega käesoleval kuul. See näitab seda, et meie pingutusi hindavad ka lapsevanemad, aga kindlasti me ei eelda, et seda peaksid kõik lapsevanemad tegema," lausus koolijuht.

Hädas lapsevanemad vabastatakse liikmemaksust

Nii nagu FC Levadia, lubab ka FC Flora lapsevanematele, kes on töö kaotanud või kelle sissetulekud on sedavõrd vähenenud, et nad ei suuda praegu lapse treeningute eest tasuda, vastu tulla ning nad liikmemaksust vabastada, sest eesmärk on, et lapsed ei loobuks jalgpallist ega kannataks praeguse olukorra all. Samas on Florale kirjutanud ka lapsevanemad, kes soovivad klubi toetada, jätkates täismahus liikmemaksu maksmist.

Klubi on loonud kõikidele noortele treeningplaanid Youtube'i keskkonda, kust leiab nii jõu- ja tasakaalukavasid kui ka palliga kavasid.

"Mängijatel on individuaalsed treeningplaanid, mida nad saavad kodus või koduhoovis teha, et eraldi treenida. Meeskonnatreeninguid teha ei saa, selleks olemegi selle platvormi loonud. Kasutame treeningplaanide edastamisel ja lapsevanematega suhtlemisel andmehaldusprogrammi Sportlyser, e-maili ja sotsiaalmeediagruppe. Sportlyseris ja klubi kodulehel on üleval kõik treeningud koos sisuga, mida noormängija ettenähtud perioodil täitma peab. Näiteks leiab lapsevanem treeningu alt jõutreeningu kava ja palliga kava ning lingid koos harjutuste videotega. Kavad lähevad eraldi ka sotsiaalmeediasse, et kõikidel oleks neile lihtne ja kiire ligipääs,'' kirjeldas ta.

Tema sõnul on nad neilt, kes asja pühendunult võtavad, saanud ka tagasisidet, et see süsteem toimib.

Kuidas kriis klubi pikemas perspektiivis mõjutab, sõltub sellest, kui kaua see periood kestab. Kui treeninguid peaks saama juunis jätkata, siis saab FC Flora Trasbergi kinnitusel kindlasti hakkama, aga kui paus venib pikemaks, siis on prognoose raske teha. Hetkel on kõik treenerid palgal ning kedagi pole koondatud ega kellegi palka kärbitud.

Erkki Noole kergejõustikukooli juht märkis, et kriisi mõju spordikoolidele on väga tõsine, sõltudes palju ka spordialast, ning eriti keeruline on noorema vanusegrupi sportlastega, kellel on keerulisem pika aja vältel iseseisvalt treenida. Ta prognoosis, et kindlasti tuleb ka lepingute lõpetamasti ja kui eriolukord lõpeb, ei taastu normaalne tegevus ilmselt otsekohe, vaid kriisi mõju on tunda veel pool aastat või isegi rohkem.

"Tuleb ise tubli ja nutikas olla," oli Kivine siiski tuleviku osas optimistlik.

Tallinn: selles kriisis on kõik ühtviisi kannatajad

Tallinna linn on teatanud, et jätkab pearahasüsteemi alusel sporditegevuse toetuse maksmist ja vabastab linna spordirajatiste rentnikud üüritasude maksmisest, et aidata spordiklubidel eriolukord üle elada.

Tallinna spordi- ja noorsooameti juht Aivo Normak ütles, et klubide olukord on keeruline ja klubiti ka väga erinev, sest paljud neist tegutsevad erapindadel ja linn ei saa sekkuda sellesse, milliseid soodustusi vara omanik rentnikule teeb.

"Mingit tüüpi aladel ei ole suuri rendikulusid, paljud treeningud toimuvad õues ja klubi eelarves on rendikomponent suhteliselt väiksem. Nende puhul on keeruline väga suurt kokkuhoiukohta näha," märkis ta.

Linn on küsinud klubidelt tagasisidet praeguses olukorras toimetuleku kohta ning saadud vastustest selgus, et lapsevanemate omaosalustasude laekumine on halvenenud ja probleeme on erarendipindade omanike soovimatusega renditasu alandada. Kuna Tallinn on hea tahte märgina jätkanud sporditoetuste maksmist ega esita linna spordibaaside eest arveid, eeldab linn Normaku sõnul, et vastutus on solidaarne - et ka klubid näitavad oma käitumisega, et teadvustavad olukorra tõsidust.

Olukorra keerukust arvestades soovitab linn võimaluse korral alandada spordiklubide omaosalustasu määra eriolukorra ajaks 50-75 protsendini tavatasust.

"Kui täna, nui neljaks, küsida sada protsenti tasu, siis ilmselgelt hääletavad lapsevanemad jalgadega," lausus ta.

Treeninguid tuleb Normaku sõnul kaugõppe vormis jätkata kõikidel aladel, erisusi ei ole. Ehkki Tallinn ei saa seda spordiklubidelt nõuda, siis soovitavad nad, et laste ja vanematega hoitaks tihedat kontakti. Nii tunnevad nad end ka kriisiajal kaasatuna ja saavad innustust.

"Selge, et treeningud peavad jätkama, et üldse oleks võimalik sporditegevuse toetust saada. Toetussüsteem ei välista kaugjuhendamise teel läbi viidud treeninguid," sõnas spordi- ja noorsooameti juht. "158 klubi on meile kinnitanud, et mingil moel nad treeninguid korraldavad, edastavad plaane ja annavad tagasisidet internetilahenduste kaudu."

Normak rõhutas, et selles kriisis ei ole tugevamaid ja nõrgemaid pooli, vaid kõik on ühtviisi kannatajad - nii klubid kui ka lapsevanemad ja üksteist tuleb mõista.

"Kui lapsevanemal on võimalik tasu maksta, siis on hea, aga kui vanem on kaotanud töö, siis peaks klubi leidma võimaluse, et laps saaks jätkata trenniskäimist," lausus ta. "Olukord on kõigile keeruline."