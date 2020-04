Tööjõu puudus põllumajanduses võib põhjustada toidukriisi

Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangute tõttu ei pääse välismaalastest hooajatöölised Soome, mille tagajärjel tekib suvel puudus põllumajandustoodetest ning see omakorda tähendab hindade tõusu, kirjutab Soome ringhääling Yle.

Probleem ei puuduta ainult Soomet ja Eestit, hooajatööliste puudus on tekkinud üle Euroopa, kus kevadised istutustööd jäävad seetõttu tegemata.

Soomes on plaanis algatada kampaania, et meelitada hooajatöödele noori, sisserändajaid ja sundpuhkusel oleval inimesi. Sellega on kiire, sest töölisi on põldudele ja kasvuhoonetesse vaja juba aprillis.

Soome tööministeeriumis koostatakse plaani, kuidas saaks kevadtöödeks tuua Soome töölisi Ukrainast ja Venemaalt. Eesmärk on sealt Soome tuua 1500 hooajatöölist. Üks kava on töölised Ukrainast kohale tuua lennukiga, kuid selleks on vaja poliitilist otsust.

Kui töölised Ukrainast ja Venemaalt töölised Soome saadaksegi, ootab ees järgmine probleem, sest nad peavad olema teatud aja karantiinis.

Omatoodang on ülioluline

Nagu Eestis, on ka Soomes ülioluline ukrainlaste panus. Maasikakasvataja Yrjö Rossi ütles Ylele, et ta on igal hooajal kasutanud ukrainlasi, sest nad on väga mitmekülgsed ning ei vaja põllumajandustöödes juhendamist. Tavasuvel palkab Rossi 60 ukrainlast.

Iga riigi omatoodang on üle Euroopa kehtestatud piirangute tõttu ülioluline, sest impordi peale ei saa praegu loota. Osa põllumajandussaadustest saab tõenäoliselt tuua sisse väljastpoolt Euroopa Liitu, kuid see tähendab hindade tõusu, ütles Ylele Euroopa suurima põllumajandusorganisatsiooni COPA/COGECA peasekretär Pekka Pesonen.

Prognoosi järgi saab kauplustes seetõttu olema vähem marju, puu- ja juurvilju. Puudus võib toorainest tekkida ka toiduainetööstusel. Pesoneni sõnul mõjutab hinnatõus lisaks toiduainesektorile ka muid valdkondi, kus samuti hinnad juba tänavu tõusevad.