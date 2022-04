Maailmapank: toidujulgeoleku kriis võib kesta järgmise aastani

Maailmapanga juht David Malpass ütles kolmapäeval, et maailma toidujulgeoleku kriis kestab tõenäoliselt mitu kuud ning võib venida isegi järgmisse aastasse.

Malpassi hinnangul aitaks toidukriisi lahendada see, kui suuri globaalseid toiduvarusid turule lasta, vahendas Reuters.

Ta tervitas India sammu müüa toitu oma varudest. Ta lisas, et arenenud riigid võiks sama teha.

Malpass ütles, et toidu või kütuse üldine subsideerimine poleks hea, sest see on kallis ja ei ole suunatud otse abivajajaile.

Lääne liidrid on varem pööranud Ukraina sõja kontekstis tähelepanu toidujulgeolekule. Sõja tõttu on juba tõusnud väetiste hind, kuid niisamuti ka toidu, eelkõige teravilja hind. Ukraina ja Venemaa teraviljast sõltuvad paljud Aasia, Lähis-Ida ja Aafrika riigid, kus võib tekkida tõsine toidukriis.