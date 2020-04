Haiglaravi vajavate koroonahaigete arv kasvas 130-ni

Viimase ööpäevaga suri Eestis koroonaviiruse tõttu kaks inimest, kokku on COVID-19 tõttu surnud 15 inimest. Haiglaravile viidi täiendavalt 17 inimest. Kokku on haiglas 130 koroonahaiget.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1192 COVID-19 viiruse testi, millest viis protsenti ehk 63 osutusid positiivseks. Rahvastikuregistri andmetele tuginedes tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Saaremaal (23), Ida-Virumaal (16) ja Harjumaal (12).

COVID-19 viiruse tõttu suri eelmisel ööpäeval PERHis ravil olnud 73-aastane mees ning Kuressaare haiglas ravil olnud 81-aastane mees. Kokku on Eestis COVID-19 viiruse tõttu surnud 15 inimest.

Intensiivravi vajab 17 inimest. Haiglatest on välja kirjutatud 62 inimest.

Eestis on kokku tehtud 21 004 testi, nendest 1097 ehk viis protsenti olid positiivsed.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai sõnul on võimalik, et tegelike haigusjuhtude arv Eestis on 10 000.

"Sel juhul oleme me ära suutnud tuvastada 10 protsenti nakatunutest laboratoorselt. Ühtepidi on see hirmutav, aga teistpidi on see ka hea uudis, sest see tähendab seda, et selle haiguse tegelik raskete haigusjuhtude osakaal on oluliselt tagasihoidlikum kui me täna teame," ütles Kadai "Aktuaalsele kaamerale".

Kadai rääkis, et Saaremaal väga palju variante enam inimeste liikumist piirata ei ole.

Lõppev nädal arvudes

- Laupäev: haiglaravil 113, hingamisaparaadi all 20, surnud 13, nakatunuid kõigi testide kohta 5,3 protsenti, nakatunuid uute testide kohta 7,2 protsenti

- Reede: haiglaravil 90, hingamisaparaadi all 16, surnud 12, nakatunuid kõigi testide kohta 5,2 protsenti, nakatunuid uute testide kohta 4,1 protsenti

- Neljapäev: haiglaravil 85, hingamisaparaadi all 16, surnud 11, nakatunuid kõigi testide kohta 5,5 protsenti, nakatunuid uute testide kohta 5,8 protsenti

- Kolmapäev: haiglaravil 95, hingamisaparaadi all 15, surnud 5, nakatunuid kõigi testide kohta 5,4 protsenti, nakatunuid uute testide kohta 3,2 protsenti

- Teisipäev: haiglaravil 91, hingamisaparaadi all 13, surnud 4, nakatunuid kõigi testide kohta 6 protsenti, nakatunuid uute testide kohta 2,6 protsenti

- Esmaspäev: haiglaravil 56, hingamisaparaadi all 10, surnud 3, nakatunuid kõigi testide kohta 6,4 protsenti, nakatunuid uute testide kohta 4,2 protsenti