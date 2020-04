Amet: Ida-Virumaal on lisandunud viimastel päevadel nakatunuid vaid lähikontaktsete seast

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus ütles, et Ida-Virumaal on viimastel päevadel lisandunud koroonaviirusesse nakatunuid just nende seast, kes on saanud haiguse lähikontaktselt.

Ida-Virumaal on COVID-19 positiivsete arv viimastel päevadel järsult kasvanud. Muusikus selgitas "Ringvaates", et kuna Ida-Virumaale jõudis viirus muust Eestist natukene hiljem, siis võis eeldada, et mingil hetkel hakkab nakatunute arv ka kiiremini kasvama.

Ta lisas, et praegu on nakatunute arvu järsule tõusule juurde andnud nakatunud hooldekodudes.

Muusikus selgitas, et uuringu käigus on selgunud Ida-Virumaal nakkusekolded ning seni teadaolevalt ongi viirus levinud just lähikontaktsete hulgas.

"Meil on tulnud välja päris ilusad kolded uuringu käigus. /.../ Praegu on näha, et kahel viimasel päeval on lisandunud positiivseid just lähikontaktsete hulgast. Uusi juhtumeid pole tulnud," rääkis Muusikus.