Viimasel ajal on Saaremaal pea iga päev tuvastatud mitukümmend uut koroonaviirusesse nakatunut, seda hoolimata muu Eestiga võrreldes märksa karmimatest liikumispiirangutest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saaremaal on testitud praeguseks kümme protsenti elanikest ning tulemused näitavad, et haigus on levinud ühtlaselt üle saare.

"Kui tagasi minna sellesse aega, kui laialdasem nakkuselevik võis toimuda, siis sellel hetkel, ka tänases tavapärases ravipraktikas küll kasutatakse intensiivselt isikukaitsevahendeid, aga muul juhul ju väga nii intensiivset kaitsevahendite kasutamist ei toimu," rääkis terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai.

Iga päev haigetega kokkupuutuvad meedikud on üks suuremaid riskirühmi ning Kuressaare haiglas läbiviidud laustestimisel selgus, et märkimisväärne arv haigla töötajatest on ise nakatunud.

Koroonaviirus on levinud ka Saaremaa hooldekodudesse ning terviseametini on jõudnud infot, et kinni ei ole peetud juba kuu aega tagasi kehtestatud külastuspiirangutest.

"Neid signaale on tulnud, et külastuskeelust ei peeta kinni. Mitte niivõrd külastuskeelust selles mõttes, et külalisi tuleb haiglasse, hoolekandeasutusse, vaid hoolealused ise liiguvad hoolekandeasutusest sisse ja välja," ütles Kadai.

Koroonaviiruse levikut modelleeriva Tartu ülikooli matemaatilise statistika professori Krista Ficheri sõnul on Saaremaal haigestunuid küll palju, kuid olukord pole sugugi nii hull nagu Itaalias Bergamos. Pea pooled haiglaravi vajanud on küll Saaremaalt, samas intensiivravi vajanute seas ei ole neid palju.

"See arv ei ole nii suur, et oleks põhjust arvata, et ta Saaremaal väga hullusti on laiali läinud," ütles Fischer.

Kuigi Võrus oli epideemia ajal samuti kohalik nakkuskolle, siis seal pole uute nakkusjuhtude arv enam kuigi suur. On ka üksikuid päevi, kui uusi haigestunuid ei leita.

"Võrus on olnud hästi asjatundlik ja intensiivne tegutsemine, sealhulgas ka testimise osas," ütles Kadai.

"Tundub ja tahaks loota, et Võru puhang ja kohapealne levik on saadud kontrolli alla. Seda näitavad väga selgelt signaalid, et me ei näe täna Võrumaalt sellises numbris haiglaravi vajavaid patsiente," lisas ta.

Praegu on Eestis kinnitatud kaks haiglasisest levikut, lisaks Kuressaarele ka Lääne-Tallinna keskhaiglas.