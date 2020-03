Valitsuse hädaolukorra mediitsinijuht dr. Arkadi Popov ütles intervjuus "Aktuaalsele kaamerale", et Kuressaares on igast kümnest EMO-sse pöördujast kaheksal COVID-19 infektsioon. Popov lubas Kuressaare arste mitte üksi jätta ja toetada neid nii transpordi kui ka voodikohtadega.

"Me oleme kohtunud Kuressaare haigla juhtidega, me arutasime olukorda ka vallavalitsuse kriisikomisjoniga. Nagu meie kolleegid haiglast kinnitavad, siis nendest patsientidest, kes käivad erakorralise meditsiini osakonnas, kümnest patsiendist seitse, kaheksa on nakatunud COVID-19 viirusega, mis tähendab seda, et levik on tõesti laialdane saarel," ütles Popov.

Popov rääkis, et Kuressaare kolleegide kinnitusel tuleb suurem osa patsientidest Kuressaare linnast ja Orissaare piirkonnast, aga ka mujalt saarelt.

Popov ütles, et riik valmistub selleks, et paari nädala pärast on suur osa kolmanda etapi hingamisaparaatidest juba hõivatud.

"Ehk üsna suur osa meie patsientidest, kellel on COVID-19 infektsioon, vajavad toetust. See on see, milleks me praegu valmistume. Me teeme koostööd erinevate haiglatega, erinevate koostööpartneritega selleks, et see valmidus oleks ka reaalne," lausus Popov.

Selleks käis Popov ka laupäeval koos sotsiaalminister Tanel Kiigega Kuressaare haiglas. "Me nägime, et personal valmistub, haiglas on olemas kaks osakonda, mis teenindavad COVID-19 patsiente. Valmis on ka kolmas osakond, et neid vastu võtta. Vajadusel oleme valmis põhja staabi ja terviseameti poolt toetama meie kolleege Kuressaare haiglas nii patsientide transpordiga kui ka sellega, et saaksime suurendada voodikohtade arvu," ütles Popov.

"Kuressaare haigla personalile me soovime jaksu, jõudu, motivatsiooni ja me kindlasti ei jäta neid üksi," ütles Popov veel.

Saaremaal on praegu kinnitatud 217 COVID-19 juhtu.