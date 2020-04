Kuressaare haigla ravijuht: olukord on rahulikumaks läinud

Laane rääkis "Vikerhommikus", et välihaiglas on praegu ravil kolm patsienti. Murekohana tõi ta välja hooldekodud, kus tuleb ilmselt veelkord teha läbi kordustestimised. Näiteks ühes hooldekodus oli esialgu ainult paar positiivset koroonatesti tulemust, ent kordustestimisel tuli neid juba palju rohkem.

Kuressaare haigla personalist on praeguseks andnud positiivse koroonaproovi 68 inimest.

Praegu on Kuressaares töös staap, kes vaatab üle kõik haigla osakonnad ja nädalavahetusel töötati selle kallal, et kindlamalt ära märkida, mis on puhas ja mis must tsoon, ette valmistada mustemad stsenaariumid ning paika panna nn puhaste ja mustade patsientide ja personali liikumine haiglas, loetles Laane.

Ravijuhi sõnul oodati eelmisel nädalal haigestumise järsemat tõusu, ent seda pole tulnud. Nüüd on modelleeritud ka nii, et tõsisem haigestumise tõus võiks tulla 10.-20. aprilli vahel, millele rõhus pühapäeval ka peaminister Jüri Ratas.

"Saaremaa puhul palusime veel uut mudelit, mis peaks meile täna esitatama, et palju haigeid võiks tulla. Aga hetkel ma tõesti ei näe, et oleks meil selline haigestumise puhang ja tuleks väga palju haigeid, kes nõuavad haiglaravi," sõnas Laane.

Haiglale tehtud annetuste eest on ostetud juurde kaks ventilaatorit, mida on nüüd kokku viis. Samuti on hulgaliselt soetatud kaitsevahendeid ja tellitud desinfektsiooniteenus, et pidevalt ruume puhastada.