Erihooldekodude elanikud on isoleeritusega paremini kohanenud

Hooldekodudele on valitsus kehtestanud ühtsed reeglid viirusega nakatumisel toimetamiseks - kergemate sümptomite puhul ja meditsiinipersonali olemasolul tuleb haiged isoleerida. Erivajadusega hoolekodude patsiendid on aga mõnes mõttes isoleeritusega isegi paremini kohanenud.

Hoolekandeteenuste Valkla Kodu ümber valitseb tühjus. Seal on 80 patsienti ja 60 töötajat. Sealsed asukad on terved. Nakatunud on aga kuus inimest 230 Sõmera Kodu kliendist Saaremaal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sümptomeid ei olegi. See tuli välja laustestimise käigus, kus otsustati, et Saaremaal tehakse nii palju teste kui võimalik," rääkis Hoolekandeteenuste juht Maarjo Mändmaa.

Psüühilise erivajadusega patsiente ei saa Mändmaa sõnul aga niisama lihtsalt haiglasse viia. Nemad tuleb isoleerida kohapeal.

"Psüühilise erivajadusega inimesi on keerulisem paigutada haiglasse. Nad ikkagi vajavad pidevat tegevusjuhendaja või tugiisiku järelevalvet. Me ise oleme võtnud selle käitumise, et juhul, kui keegi on ühes korteris, ühes majas haige, siis me tegelikult isoleerime terve selle maja," rääkis Mändmaa.

Sotsiaalkindlustusameti reeglite kohaselt tuleb hooldekodus kergemate sümptomitega nakatunud eraldada kohapeal juhul, kui olemas on meditsiinipersonal. Erivajadustega inimesed on sellega paremini harjunud kui muude hooldekodude asukad.

"Psüühiliste erivajadustega inimeste jaoks ei ole selles midagi uut. Nemad ongi kogukonnast eraldatud väga pikki aastaid," ütles Mändmaa.

Siiski tajuvad nad Mändmaa sõnul eriolukorda - patsiendid on osakondadesse suletud, sporditerapeudid ja käsitööõpetajad enam ei käi. See teeb rahutuks.

Kui aga mõni patsient koroonaviirusesse haigestub, siis vajab see töötajatelt loomingulist lähenemist.

"Neid on suhteliselt raske oma tuppa panna kaheks nädalaks. See vajab päris palju loomingulisust selle koha pealt," üles Valkla Kodu tegevusjuhendaja Regina Raud.

Seda, kui palju töötajaid võib karantiini jääda, et haigete patsientidega hakkama saada, Raud öelda ei oska.

Üle Eesti on Hoolekandeteenustel 60 üksust, milles kokku 2000 patsienti.