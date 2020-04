Saaremaa Südamekodus elavad koroonasse nakatunud ja terved eri korrustel

Saaremaa hooldekodus, kus kümmekond päeva tagasi tuvastati suur hulk viirusesse nakatunuid, elavad haiged ja terved eri korrustel ja on pideva jälgimise all.

Saaremaa enam kui 40 elanikuga Südamekodu, kus tuvastati kümmekond päeva tagasi esimesed eakad koroonaviirusesse nakatunud, on nüüd jagatud kaheks: Südamekoduks ja kriisikoduks. See tähendab, et nüüd elavad selles majas koos nii COVID-19 positiivsed kui ka COVID-19 negatiivsed, kes pideva meditsiinilise järelevalve all, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Igal korrusel on oma personal ehk kui hommikul läheb personal kuskile korrusele tööle, siis tema seal ka terve päeva töötab. Kui ta peab sealt väljuma mingil põhjusel, siis kõik varustus pannakse jälle uus selga," kirjeldas Saaremaa kriisikodu koordinaator Kairit Lindmäe.

Nakatunuid on 34, viirusest puutumata 13 eakat.

"On olnud isegi sümptomiteta ja kel on sümptomid, need on olnud suhteliselt tagasihoidlikud. Kriitilisi ei ole, hapnikuga meil ei ole ühtegi inimest. Siiamaani käis meil kõiki positiivseid õhtul ka kiirabi üle vaatamas," rääkis Lindmäe.

Kuigi viimastel päevadel pole koroonahaigeid pidanud Kuressaare haiglast mandrile viima ja ka kohapeal pole COVID-19 patsiente märkimisväärselt juurde hospitaliseeritud, on haiglas kokku siiski 55 koroonaviirusese nakatunut.

"Ravi on suunatud ikkagi sümptomitele ja sümtomite leevendamisele. Kui on spetsiifilisem leid nagu kopsupõletik, siis me kasutame ka antibiootikume," rääkis Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane.

Viirusest puutumata patsiente on haiglas oluliselt vähem.

"Meil viis haiget oli siseosakonnas, kus on puhas osakond, ja viis patsienti oli ka kirurgiaosakonnas. Nii et hetkel on see ikka suurem vähemus, kes on puhtad ehk koroona-negatiivsed. Sünnitusosakonnas sündis viimasel nädalavahetusel kolm last ja kui ma küsisin, kas meil on olnud koroona-positiivseid sünnitajaid, siis vastus oli, et ei ole olnud koroona-positiivseid sünnitajaid," rääkis Laane.