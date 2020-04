Otse kell 13.15: riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab kriisimeetmeid

Istungil osalevad riigikontrolör Janar Holm, rahandusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning sotsiaalministeeriumi esindajad.

Komisjoni esimehe Jürgen Ligi (Reformierakond) sõnul teatas rahandusminister Martin Helme (EKRE) küll varakult ekspertidest koosneva kriisikomisjoni moodustamisest, kuid lisaeelarve koostamisel ei ole neid Ligi hinnangul palju kasutatud.

"Olukorras, kus odava laenamise tõttu on raha näiliselt rohkem kui ühelgi teisel valitsusel, on eelnõudes rida äärmiselt kulukaid punkte, mida eksperdid ei soovita, mille kasutegur kriisi kontekstis on olematu ja mida ei ole peetud mõistlikuks ka tavaolukorras," ütles Ligi.

"Erikomisjoni järelevalve kohustus on tähelepanu juhtida sellele, kus ollakse jagamas saaki ja millega tegelikult olukorda parandada".

Valitsus on esitanud riigikogule koroonaviiruse tõttu välja kuulutatud eriolukorra lahendamiseks 2020. aasta riigi lisaeelarve seaduse eelnõu ning otsuse eelnõu stabiliseerimisreservi vahendite kasutusele võtmiseks. Samuti on menetluses riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu.