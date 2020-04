"Kuna olukord muutub kiiresti, siis me tahame muuta testimise põhimõtteid. Me võtame ära piirangud vanus ja kaasuvad haigused, ja kui kõik läheb plaanipäraselt, siis me tahame alustada seda juba kolmapäevast. See tähendab, et perearstid saavad saata inimesi testidele. Loomulikult peavad olema sümptomid, sest ilma sümptomiteta tervet inimest ei testita," rääkis Varblane Vikerraadio saates "Reporteritund".

Varblase sõnul on vaja testimise piiranguid muuta, sest olukord on muutunud võrreldes viiruse Eestisse jõudmise ajaga, kui terviseamet alustas selle haigusega võitlemist. "Siis kehtis põhimõte, et taheti leida kõik nakatunud, nad isoleerida ja leida üles nende kontaktsed. Lootus oli selles, et haigust saab vältida. Haiguse levik andis märku, et selle meetodiga me jätkata ei saa," rääkis Varblane.

Varblase sõnul on praegu lootus, et viiruse levikuga saab võidelda piirkonniti.

"Saaremaal on tegu ulatusliku nakatumisega, seal käib lahing täies mahus, teistes maakondades on olukord veel suhteliselt vaikne. Küsimus ongi selles, kas vaikus on selle pärast, et meil on läinud testimisega sihtmärgid paigast ära, või on vaikus selle pärast, et haigestunuid ongi seal oluliselt vähem. Kui me saame uuesti pildi ette, siis tuleb arvatavasti piirkondlikult tegelda isoleerimisega tihedamalt just nendes kohtades, kus on hästi vähe haigeid, lootuses, et seal nakatumine jääb veel vähemaks," lausus Varblane.