Kiik ei pea lisapiiranguid Hiiumaale vajalikuks

Terviseamet tegi sotsiaalministrile ettepaneku kehtestada senisest karmimad liikumispiirangud ka Hiiumaale, kuna saare haiglas pole võimalik raskeid patsiente ravida ning nad tuleks transportida mandrile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teisipäeva seisuga on koroonaviirus tuvastatud kaheksal hiidlasel, üks haigestunu suri.

Sotsiaalminister Tanel Kiik lisapiirangute kehtestamist Hiiumaal põhjendatuks ei pea, kuna haigus on saarel vähe levinud ja mõned koroonapositiivse proovi andnud inimesed on küll rahvastikuregistri andmetel hiidlased, kuid nad ei ela Hiiumaal.

"Kas Hiiumaa vajab täiendavaid meetmeid või mitte, valitsuskomisjon tõenäoliselt seda teemat käsitleb. Hetkeseisuga minu enda arvamus on, et kõige olulisem on täna kehtivate meetmete täitmine, järgimine. Maksimaalne kontroll, et seda tehakse. On see toiduohutuse tagamine, on see erinevates poodides vahe hoidmine teiste külastajatega, on see erinevate teenuste pakkumisel. Samamoodi igasuguste rahvarohkete kogunemiste, ürituste, sünnipäevade edasilükkamine rahulikumasse perioodi," selgitas Kiik.