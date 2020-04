USA president arvustas WHO-d, ähvardas rahastamise kärpimisega

USA president Donald Trump ähvardas teisipäeval, et kaalub Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) rahastamise kärpimist. Trumpi sõnul on WHO olnud kallutatud Hiina suhtes ja tegutsenud kehvasti koroonaviiruse pandeemia ajal.

"Kärbime jõuliselt seda raha, mida kasutame WHO jaoks," ütles Trump igapäevasel koroonaviiruse pressikonverentsil.

Kui ajakirjanikud presidendil oma kavatsusi täpsustada palusid, siis Trump pehmendas oma seisukohti mõnevõrra. "Ma ei ütle, et me seda teeme, aga me mõtleme selle peale," sõnas president.

Trumpi sõnul on WHO programmid kasulikud, kuid organisatsioon on teinud liiga palju vigu.

President arvustas juba varem päeval organisatsiooni sotsiaalmeedias.

"Nad paistavad olema kallutatud Hiina suunal. See ei ole õige. Õnneks ma hülgasin nende soovitused hiinlaste jaoks piirid lahti hoida juba alguses," sõnas Trump.

Ühendriikides suri viimase ööpäevaga koroonaviirusesse 1736 inimest, teatas teisipäeva õhtul telekanal CNN tuginedes ametlikele andmetele. Kokku on riigis koroonaviirusesse surnud 12 722 ja nakatunud 387 547 inimest.