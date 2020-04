Doonorid peavad vastama küsimusele välismaal ja ka Saaremaal viibimise kohta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi koroonaviirus vere kaudu ei levi, tuleb kirjeldada oma tervislikku seisundit ja kokkupuuteid hingamisteede haigusi põdevate inimestega.

Rakendatud on eelregistreerimine, kus doonor saab vereloovutamise aja broneerida, siis ei puutu ta verd andma tulles kokku teiste doonoritega.

"Me oleme käinud eriolukorra ajal lausa kahel korral Vändras, lisaks oleme olnud Toris, Pärnu-Jaagupis. Abja on lähitulevikus plaanis, et ka maadoonoritele lähemale jõuda, et nemad ei peaks pikki vahemaid läbima," rääkis Pärnu haigla veretalituse juhataja Pille Muliin.

"Väga vastutulelikud on kohalikuid rahvamajad ja kultuurikeskused, kes meie jaoks on selleks päevaks teinud endast kõik oleneva, et ruumid on puhtad, avatud, soojad. Nad on andnud meile ka lisapinda, et me saaksime enda vereloovutuskoha, meditsiinilise läbivaatuse ja ka doonorite küsimustiku täitmise hajutada," lisas ta.