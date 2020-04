Viiruse leviku piiramiseks tuleb Ida-Virumaa ühistransporti lisabusse

Eriolukorra valitsuskomisjon otsustas kolmapäeval eraldada valitsuse reservist 270 000 eurot, et toetada Ida-Viru maakonna bussiliinivedusid ja valikuliselt ettevõtteid, kes on korraldanud bussitranspordi enda töötajate veoks. See peaks vähendama busside täituvust.

Rahalise toetusega võimaldatakse lisabusse, et tagada bussides arvestuslikult kuni 50-protsendise täituvuse nõude järgimine, teatas majandusministeerium.

Toetusmeede on mõeldud esmajärjekorras Narva ja Kohtla-Järve linna- ning maakonnaliinidel busside lisamiseks eriolukorras pideva ületäituvusega väljumistele. Samuti otsustas valitsuskomisjon toetada töötajate eriotstarbelistel liinivedudel busside lisamist nendele Ida-Virumaa piirkonna ettevõtjatele, kes osutavad elutähtsaid ja eriolukorras olulisi teenuseid ning toodavad esmatarbekaupu.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul aitavad lisabussid hajutada Ida-Virumaal populaarsetel marsruutidel reisijaid erinevatesse bussidesse, et vähendada viiruse leviku ohtu. "Ida-Virumaa on hetkel kõrge tähelepanu all ning ühistranspordi täiendava toetamisega soovime kaitsta selle piirkonna elanike tervist," ütles Aas.

"Me ei soovi, et niigi raskes olukorras seiskuks kogu elu Ida-Virumaal ning lisabussid võimaldavad inimestel turvalisemalt liigelda. Toetame rahaliselt neid ettevõtteid, kes toovad ja viivad enda töötajaid tööle, kui nende töö on elutähtsa teenuse, eriolukorras olulise teenuse pakkumine või esmatarbekaupade tootmine," selgitas Aas.

Aasa sõnul kaaluti ka üle-eestiliselt busside täituvuspiirangu kehtestamist, kuid jooksev statistika näitab, et liinibusside keskmine täitumine kogu Eestis on langenud juba üle 40 protsendi ning 50-protsendilise täituvuse printsiibi järgimisega üldiselt probleeme ei ole.

Näiteks ei ole Tallinna linn vaatamata nõudluse vähenemisele liiniväljumisi oluliselt hõrendanud, et bussides ei oleks viiruse levikuajal liigselt sõitjaid ja vähendada nakkusriske.

"Hetkel puudub vajadus üle-eestiliselt bussi täituvuse piirangu kehtestamise järele," lisas Aas.