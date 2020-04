Lasteaednikud tahavad, et nad arvataks elutähtsate teenuste osutajate hulka

Lasteaednike liit saatis koos mitme teise lasteaedadega seotud organisatsiooniga sotsiaalministeeriumile pöördumise, kus tegi ettepaneku lisada testimisele kuuluvate elutähtsate teenuste osutajate hulka ka koolieelsete lasteasutuste personal.

"Viiruste leviku takistamiseks on vajalik, et lasteasutuste avatud rühmades töötavad õpetajad ja abipersonal määratletakse kui elutähtsate valdkondade töötajad. See tagaks neile tööks vajalikud isikukaitsevahendid, annaks ligipääsu viiruse testimisele vajaduse tekkides tööandja suunamisel ja võimaldaks vähendada nakkuse levikut tööülesannete täitmisel. Positiivse testi vastuse korral saaksime kohe isoleerida nakkuskolded ja ennetada viiruse levikut laiemalt."

Kui seda ei suudeta teha, on pöördujate hinnangul lasteasutuste avatuna hoidmisest kehtestatud eriolukorras tunduvalt rohkem kahju kui kasu.

"Vaja on hoida olukorda selliselt, et koha saavad ainult eesliinidel töötavate vanemate lapsed ja need, kes kuidagi teisiti ei saa. On tekkimas olukord, kus lapsevanemad väsivad ja toovad lapsi lasteaeda, aga pole võimalik teada, kes on nakkusekandja. Kõik haigustunnustega töötajad ja lapsed vajavad testimist, et suuta nakatanutega kontakte vältida."

Lasteaedades napib isikukaitsevahendeid

Praegu on lasteaedades kaitsevahenditest kasutada desinfitseerimiseks mõeldud vahendid ja kindad. Minimaalne maskide varu on aga vaid väga üksikutel asutustel.

"Selles olukorras ei saa tagada tööpäeva jooksul haigestunud laste või personali isoleerimist ja teiste nakatumise takistamist. Väikeste lastega ei ole võimalik hoida 2-meetrilist distantsi ja täita teisigi riigi poolt pandud kohustusi."

Liidud paluvad riiki leida kiiremas korras võimalus varustada töötavad koolieelsed lasteasutused esmaste isikukaitsevahenditega - nõuetele vastavad maskid, ühekordsed kindad, desinfitseerimisvahendid jne.

Sotsiaalministeeriumisse saadetud pöördumisele kirjutasid alla Eesti Lasteaednike Liit, Eesti Alushariduse ühendus, Eesti Haridustöötajate Liit, Eesti Reggio Emilia Ühing ja Eesti Logopeedide Ühing.