Politsei tuletas Lasnamäel noortele drooniga meelde 2+2 reeglit

Korraldatud reid oli suunatud ennekõike noortele, sest politseile teevad praegu muret just õhtuti parkidesse kogunevad noorte seltskonnad, kes kipuvad unustama ettevaatusreegleid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Droonid tuletasid inimeste kohal lennates meelde 2+2 reeglit.

Politsei- ja piirivalveameti ennetusspetsialist Teili Piiskoppel ütles, et inimesed suhtusid hoiatavatesse droonidesse mõistvalt ning võtsid neid kuulda.

"Siiamaani selle mõne tunni jooksul, mis me oleme jõudnud väljas olla, on olukord üsna rahuldav. Inimesi liigub aga pigem vähe. Eks ilm mõjutab siin ka omajagu - on üsna tuuline," rääkis Piiskoppel.

"Seni oleme teinud mõned ametlikud hoiatused noortele, toimetanud mõned alaealised koju. On ka neid, kellega oleme vestelnud ja kes on siis kenasti lahku läinud," lisas ta.