Vaheri ütles siseministeeriumis toimunud pressikonverentsil, et politsei eesmärk on hoida ära kõik, mis soodustab nakatumist. Selle ülesande täitmiseks on Vaheri sõnul politsei suurendanud patrullide arvu 90-lt 130-le. Teisipäevase päikesepaistelise ilmaga on Eesti teedel ja tänavatel väljas aga lausa 200 patrulli.

Vaher rääkis, et lõviosa inimestest täidab reegleid ja käitub mõistlikult, ent üksikute juhtumite puhul on politsei pidanud tarvitama jõudu. "Oleme väärteo menetlusega võtnud vastutusele 25 inimest, kes ilmselgelt ei ole aru saanud selle nõude täitmisest, on käitunud agressiivselt ja hakanud vastu politseinike korraldustele. Sunniraha oleme määranud kolmele isikule," sõnas Vaher.

Ettekirjutusi 2+2 nõude mittetäitmise eest on politsei teinud 69 korral.

Kohustuslikus kahenädala pikkuses karantiinis peab Eestis praegu olema 5600 inimest. Need on kas COVID-19 diagnoosi saanud või välisriigist koju saabunud inimesed.

Nende kodus püsimist on politsei ukse taga kontrollimas käinud 360 korral ja teinud 12 000 kõnet.

"Üldjuhul oleme tuvastanud, et inimesed täidavad seda nõuet ja on kohusetundlikud. Ettekirjutusi oleme teinud 22 korral. Sunniraha oleme määranud kahel korral - 500 eurot ja 2000 eurot," lausus Vaher.

Samuti on politsei tuvastanud 50 inimest, kes ei tule toime oma igapäeva tegevustega ja vajavad kohaliku omavalitsuse abi näiteks toidu või ravimite ostuks ja transpordiks. Need andmed on politsei edastanud kohalikele omavalitsustele.

Vaher rääkis, et politseinike seas on diagnoositud koroonaviirus kaheksal inimesel.

Ta ütles, et politsei on suunanud 500 politseinikku reservi, kus inimesed vahetuvad iga kahe nädala tagant ning enamus neist teevad tööd kodust.

Kaitsemaske kulub PPA-l Vaheri sõnul ühes päevas üle 8000, kriitiline varu on hetkeseisuga tagatud 12. aprillini.

Kiirabi koormuse vähendamiseks on politsei välja koolitanud kriminalistid võtma ise koroonaviiruse proove oma kolleegidelt, et haigus võimalikult kiiresti tuvastada. Vaheri sõnul on kriminalistid ise proove võtnud 221 korral.

Helme: ma olen ametkondade tegevusest vaimustatud

Siseminister Mart Helme (EKRE) ütles, et riik on tulnud kriisiga toime üsna hästi. "Algul oli loginat ametkondade ja kriisikomisjoni vahel rohkem ja hammasrattad ei haakunud nii hästi. Nüüd ütlen, et otsused jõuavad väga kiiresti täideviiateni. Me kindlasti tuleme sellest kriisist välja riigina oluliselt tugevamana, kui me sinna sisenesime," lausus Helme.

Siseminister kaitses ka otsust määrata mitmele oma haldusala tippjuhile 2000-3000 euro suurused preemiad. Helme selgitas, et siseministeeriumi tippjuhid said erakorralist lisatasu eelmise aasta töö eest, kuigi ka praeguses kriisiolukorras on ametkonnad tublilt tegutsenud.

"Ma pean tunnistama, et ma olen nende viimase kuu aja tegevusest lihtsalt vaimustatud. Ma ei oleks uskunud, et nende poolt juhitavad ametid nii efektiivselt, nii kiiresti ja nii paindlikult töötavad," lausus Helme.