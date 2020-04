USA presidendi sõnul on majanduse taasavamine tema elu tähtsaim otsus

"Ma langetan otsuse ja ma loodan, et see saab olema õige otsus. Kuid see on kaheldamatult kõige olulisem otsus, mille ma pean eales langetama," ütles Trump Valges Majas pressikonverentsil.

Presidendi sõnul on tervishoiuspetsialistide hinnangud otsuse langetamisel kõige tähtsamad.

"Me kaalume ühte kuupäeva ja loodame selle siis teostada. Kuid me ei tee midagi enne, kui teame, et riigis on tervisega kõik korras. Me ei taha tagasilööki, et kõiki asju tuleb uuesti teha," seletas Trump.

Presidendi sõnul teab ta teisipäeval teatavaks nõukogu koosseisu, kes hakkavad majanduse taasavamist korraldama. Trumpi sõnul nimetab ta sinna meedikud, ärimaailma esindajad ja poliitikud mõlemast parteist.

Ööpäevaga suri koroonaviirusega 2108 inimest

Ühendriikides suri ööpäevaga koroonaviirusesse 2108 inimest, teatas reedel üleilmset viiruselevikut jälgiv Johns Hopkinsi ülikool.

Uusi nakatumisi avastati samal ajal 35 098.

Riigis on pandeemia algusest viirusesse surnud 18 586 ja haigestunud 496 535 inimest.

President lubas WHO rahastamise kohta peatset avaldust

Donald Trump lubas reedel Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) rahastamise kohta peatset avaldust.

"Nagu teate oleme me andnud neile 500 miljonit dollarit aastas ja me räägime sellest täpsemalt järgmisel nädalal. Meil on selle kohta väga palju öelda," ütles Trump Valges Majas pressikonverentsil.

Presidendi sõnul teeb ta selle kohta avalduse järgmisel nädalal.

USA on WHO suurim rahastaja.

Trump ähvardas teisipäeval, et kaalub WHO rahastamise kärpimist. USA presidendi sõnul on WHO olnud kallutatud Hiina suhtes ja tegutsenud kehvasti koroonaviiruse pandeemia ajal.

"Nad paistavad olema kallutatud Hiina suunal. See ei ole õige. Õnneks ma hülgasin nende soovitused hiinlaste jaoks piirid lahti hoida juba alguses," sõnas Trump.

WHO juht tänas kolmapäeval USA-d helduse eest ülemaailmsete tervishoiualgatuste rahastamisel, mille seas ka võitlus COVID-19 pandeemia vastu.

"Ma tahan kasutada võimalust tänada Ühendriike nende senise helde toetuse eest," ütles Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ghebreyesus avaldas ühtlasi lootust, et USA jätkab panustamist organisatsiooni.