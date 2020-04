Briti teadlane loodab koroonavaktsiini septembriks valmis saada

Oxfordi ülikooli professor Sarah Gilbert ütles ajalehele The Times, et usub 80-protsendise kindlusega, et tema töörühma loodav vaktsiin on efektiivne. Inimkatsed uue vaktsiiniga peaksid algama lähinädalatel, lisas ta.

Ühendkuningriigi valitsus on andnud märku, et on valmis rahastama miljonite vaktsiinidooside tootmist kohe, kui esimesed katsetused annavad selle eduks lootust. See võimaldaks vaktsiini kohe käiku lasta, kui selle tõhusus saab kinnitust.

Briti nagu ka teiste riikide valitsus ootavad pikisilmi võimalust lõpetada oma riikides majandust halvav karantiin. Karantiini lõpetamise eelduseks peetakse aga vaktsiini leidmist Hiinast alguse saanud koroonaviiruse COVID-19 leviku peatamiseks.

Professor Gilberti töörühm on üks paljudest maailmas koroonaviirusele vaktsiini otsivatest teadlaste gruppidest.

"Ma usun, et see hakkab suure tõenäosusega tööle, arvestades varasemaid töid, mida sellist tüüpi vaktsiinidega oleme teinud," rääkis Gilbert. "See ei ole lihtsalt arvamus. Meile lisandub iga nädalaga andmeid... Ma oleksin 80 protsenti kindel, see on mu isiklik arvamus," ütles professor.