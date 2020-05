Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas teisipäeval, et mõned koroonaraviks kasutatud meetodid on suutnud haiguse kulgu leevendada või lühendada ning WHO tegeleb kõige paljulubavamate ravimeetodite uurimisega.

"Meil on mõned ravimeetodid, mis tunduvad, et leevendavad COVID-19 kulgemise raskust või pikkust, aga meil ei ole veel midagi, mis tapaks või peataks viiruse," ütles WHO pressiesindaja Margaret Harris teisipäeval Genfis peetud pressikonverentsil. Tema sõnul on nende meetodite uurimine veel väga varajases staadiumis.

"Meil on potentsiaalselt positiivsed andmed, kuid vajame siiski rohkem teavet, et olla sajaprotsendiliselt kindlad, kui väidame, et see ravi on parem kui mõni teine," lisas Garris.

WHO esindaja väljendas kahtlust lootuste suhtes, et peagi leitakse COVID-19 viiruse vastu vaktsiin. Koroonaviirused on väga keerulised, mille vastu on keeruline vaktsiine teha, tunnistas ta. Maailmas tegutseb praegu üle saja töörühma Hiinast alguse saanud koroonaviirusele vaktsiini leidmiseks.

WHO teatas aprillis, et vaktsiini leidmiseks kulub vähemalt aasta.

Koroonaviirusega on teisipäevaks Johns Hopkinsi ülikooli koostatava statistika andmeil nakatunud 4,2 miljonit inimest ja surnud 286 615 inimest.