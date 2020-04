"Kõik uued vaktsiinid, mida arendama hakatakse, on pikaajalised ja ilma kindla tulemuseta katsed. Ainult mõni neist õnnestub," ütles söör Patrick Vallance ajalehele The Times. "Koronaviirus ei ole selles mõttes erinev ja kujutab endast vaktsiiniarendajatele väljakutset. See võtab aega," lisas ta.

Oxfordi ülikooli teadusrühm eesotsas Sarah Gilbertiga on üks umbes 70 töörühmast maailmas, mis vaktsiini loomisega tegeleb ning plaanib juba sel nädalal alustada uue vaktsiiniga inimkatseid. Gilbert arvab, et tulemused, mis laseks otsustada, kas saab vaktsiini kasutama hakata, selguvad juba septembris. Samas loodab ta, et eriolukorras võiks lubada rohkem ohustatud inimrühmade nagu tervishoiutöötajad vaktsineerimist nende väljatöötatud vaktsiiniga juba varem kui see on saanud kõik ametlikud load.

Gilbert tunnistas siiski pühapäeval BBC-le, et nende töörühma edu ei pruugi olla tagatud. "Ma usun, et meie eduvõimalus on kõrge, aga selgelt ei ole see kindel," märkis ta.

Samuti annab töörühm endale aru, et vaktsiin võib kahjustada selle saajate immuunsüsteemi, mis võiks COVID-19-ga nakatumise muuta veelgi ohtlikumaks. Briti teadlased katsetavad praegu vaktsiini Porton Downi uurimiskeskuses tuhkrute ja makaakidega.

"Vaktsiini peab toimima, kuid see peab olema ka ohutu. Kui vaktsiini hakatakse manustama miljonitele inimestele, kellest paljude jaoks on COVID-19 väga väike oht, siis peaks vaktsiinil olema väga hea ohutusprofiil. Koos COVID-19-ga me vajame suuremat arusaamist immuunsusest," ütles Patrick.

Gilbert on kutsunud Ühendkuningriigi valitsust aidata kaasa vaktsiini tootmisele, kuid hoiatanud samas, et riigis puudub võimekus miljonite vaktsiinidooside tootmiseks.